Rayakan Hari Anak, Mayapada Hospital Bandung Kenalkan Inovasi Layanan Pediatric Center

JawaPos.com – Mayapada Hospital Bandung (MHBD), salah satu unit rumah sakit di bawah naungan Mayapada Healthcare, merayakan Hari Anak melalui Cheer & Care Day: Celebrating Children's Day, Elevating Pediatric Care. Kegiatan ini menjadi momentum bagi MHBD untuk memperkenalkan inovasi dan penguatan Pediatric Center sebagai pusat layanan kesehatan anak yang terintegrasi, komprehensif, dan ramah anak guna meningkatkan kenyamanan pasien (patient experience).

Pediatric Center MHBD mendampingi kebutuhan kesehatan anak di setiap tahap pertumbuhan, mulai dari pemantauan tumbuh kembang dan deteksi dini, layanan spesialistik dan subspesialistik, hingga penanganan kondisi kegawatdaruratan.

Ekosistem ini diperkuat dengan kehadiran ruang rawat inap khusus anak (Pediatric Ward) dalam satu lantai dan layanan kegawatdaruratan khusus anak (Pediatric Emergency 24/7) yang mendukung proses perawatan anak secara lebih terkoordinasi sekaligus memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi anak dan keluarga.

Sejalan dengan upaya meningkatkan pemahaman orang tua mengenai kesehatan anak, rangkaian Cheer & Care Day juga menghadirkan sesi talkshow edukatif yang membahas tanda bahaya pada tumbuh kembang anak, alergi, THT, serta hospital tour untuk memperkenalkan secara lebih dekat layanan dan fasilitas Pediatric Center kepada keluarga.

Hospital Director Mayapada Hospital Bandung - dr. Irwan Susanto Hermawan, MM, menjelaskan bahwa inovasi layanan Pediatric Center merupakan bagian dari komitmen MHBD untuk menghadirkan layanan kesehatan anak yang semakin lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pasien maupun keluarga.

“Cheer & Care Day di Mayapada Hospital Bandung bukan hanya tentang merayakan Hari Anak, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkenalkan komitmen kami dalam menghadirkan layanan kesehatan anak yang komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan pasien dan keluarga. Melalui Pediatric Center, kami menghadirkan layanan yang didukung oleh tenaga medis multidisiplin, termasuk 11 dokter spesialis dan subspesialis anak, fasilitas medis ramah anak, serta lingkungan perawatan yang suportif dan terintegrasi. Inovasi layanan ini semakin melengkapi ekosistem Pediatric Center MHBD, di mana kami juga belum lama ini menghadirkan Klinik Tumbuh Kembang Anak dan Klinik Neurobehavior sebagai layanan terpadu (one-stop solution) yang mendukung proses deteksi dini, asesmen, intervensi, hingga pendampingan sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang setiap anak. Kami yakin ekosistem layanan ini dapat memberikan rasa aman dan nyaman, sekaligus membantu orang tua merasa lebih tenang dalam mendampingi setiap tahap perjalanan kesehatan dan tumbuh kembang anaknya,” ujar dr. Irwan.

Pediatric Center MHBD menghadirkan kolaborasi lintas spesialis dan subspesialis untuk memberikan layanan yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan setiap pasien anak. Cakupan layanan meliputi tumbuh kembang anak, konsultan hati dan saluran cerna anak, konsultan saraf anak, konsultan alergi-imunologi anak, konsultan kanker dan kelainan darah anak, serta neonatologi untuk bayi baru lahir.

Kebutuhan pasien juga didukung oleh berbagai layanan spesialisasi penunjang, seperti ortopedi pediatrik, rehabilitasi pediatri, radiologi anak, psikologi anak, bedah anak, serta konsultan kongenital ginjal dan saluran urogenital. Pediatric Center juga memperhatikan aspek kenyamanan anak, termasuk teknologi Vein Finder khusus anak yang membantu tenaga medis mengidentifikasi pembuluh darah dengan lebih jelas saat pemasangan infus maupun pengambilan sampel darah.

Layanan Pediatric Center merupakan bagian dari komitmen MHBD untuk menghadirkan layanan kesehatan anak yang semakin lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pasien maupun keluarga. (Istimewa).

Pemantauan kesehatan dan tumbuh kembang secara berkala menjadi bagian penting dalam deteksi dini berbagai kondisi pada anak. Dokter Spesialis Anak Mayapada Hospital Bandung - dr. Stephanie Supriadi, Sp.A, mengatakan, "Deteksi dini memungkinkan masalah kesehatan atau gangguan tumbuh kembang dikenali lebih cepat, sehingga evaluasi dan penanganan dapat diberikan sedini mungkin sesuai kebutuhan setiap anak.