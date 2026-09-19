Mayapada Jaksel Kolaborasi dengan Lovepink, Dorong Deteksi Dini & Saling Menguatkan Penyintas Kanker

Acara Kolaborasi Mayapada Hospital Jakarta Selatan x Lovepink dalam Memperluas Akses Layanan Kanker Payudara yang Komprehensifdari Deteksi Dini Hingga Rehabilitasi di Jakarta, Jumat (18/9/2026). (Istimewa).
JawaPos.com - Mayapada Hospital Jakarta Selatan (MHJS) berkolaborasi dengan Lovepink (Yayasan Daya Dara Indonesia) untuk mendorong deteksi dini kanker payudara sekaligus memperkuat dukungan bagi para pejuang (warriors) dan penyintas (survivors) kanker.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Hospital Director MHJS dr. Fiktorius Kuludong, M.M. dan Vice Chairwoman Lovepink Anita D. Sulistyowati. Kerja sama ini membuka akses komunitas Lovepink terhadap layanan kanker yang komprehensif dan terintegrasi di Oncology Center MHJS.
Hospital Director MHJS dr. Fiktorius Kuludong mengatakan, penanganan kanker tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga dukungan di setiap tahap perjalanan pasien.
“Bagi Mayapada Hospital, cancer care bukan hanya tentang mengobati penyakit, tetapi memastikan pasien mendapatkan dukungan yang tepat di setiap tahap perjalanannya,” ujar dr. Fiktorius, Jumat (19/7).
Menurutnya, Oncology Center MHJS menerapkan Comprehensive Cancer Care dengan dukungan tim multidisiplin dan teknologi medis untuk menangani pasien mulai dari skrining, diagnosis, terapi hingga pemantauan setelah pengobatan.
Sementara itu, Vice Chairwoman Lovepink Anita D. Sulistyowati menyambut baik kolaborasi tersebut. Dia menilai setiap breast cancer warrior dan survivor memiliki perjalanan serta kebutuhan dukungan yang berbeda.
“Kami melihat Mayapada Hospital Jakarta Selatan tidak hanya menawarkan teknologi dan layanan medis, tetapi juga menghadirkan semangat untuk benar-benar menemani pasien dalam perjalanan mereka,” kata Anita.
Senada dengan itu, Chief Operating Officer MHJS Joyce Rahayu Kusumariyadi menekankan pentingnya deteksi dini dan dukungan komunitas bagi pasien kanker.
“Nomor satu, deteksi dini segera. Tidak usah denial, hadapi ke depan. Untuk itu, bergaullah dengan komunitas yang memberikan masukan-masukan positif untuk bisa menghadapi apa yang terjadi dari semua deteksi yang ada,” tegasnya.
Joyce menambahkan, dukungan tersebut sejalan dengan tagline MHJS, yakni Walk Every Journey with C.A.R.E. Menurut Joyce, pasien kanker membutuhkan partner yang dapat memberikan dukungan positif selama menjalani perawatan.
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Jawa Pos
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