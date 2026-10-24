6 Cara Mengetahui Jenis Kulit Wajah agar Tidak Salah Pilih Skincare

JawaPos.com - Mengetahui jenis kulit wajah menjadi langkah penting sebelum memilih skincare. Setiap jenis kulit memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga pemilihan produk perawatan perlu disesuaikan dengan kondisi kulit.

Pemilihan skincare yang tidak sesuai dengan kondisi kulit dapat memicu masalah, seperti pori-pori tersumbat, kulit kusam, atau iritasi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui jenis kulit terlebih dahulu agar perawatannya lebih tepat.

Mengutip dari laman Halodoc dan Alodokter, Rabu (21/10), berikut beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan untuk mengetahui jenis kulit wajah anda.

1. Mengamati Tekstur Kulit Wajah

Cara pertama untuk mengetahui jenis kulit adalah dengan memperhatikan tekstur dan tampilannya. Kulit normal umumnya terasa halus dan kenyal, sedangkan kulit kering cenderung terasa kasar, tertarik, atau tampak bersisik.

Sementara itu, kulit berminyak terasa licin dan terlihat mengilap. Pada kulit kombinasi, minyak biasanya lebih banyak muncul di area dahi, hidung, dan dagu atau zona T, sedangkan bagian pipi dapat terasa lebih kering.

2. Membersihkan Wajah lalu Perhatikan Sensasinya

Cara selanjutnya selain mengamati tekstur wajah adalah perhatikan sensasi setelah mencuci muka. Bersihkan wajah menggunakan pembersih yang lembut, kemudian keringkan dengan menepuk wajah secara perlahan. Biarkan kulit tanpa menggunakan produk skincare lain selama sekitar 30-60 menit serta jangan menyentuhnya.

Setelah itu, perhatikan perubahan yang terjadi. Kulit yang terasa kencang atau tertarik cenderung menunjukkan kondisi kering, sedangkan wajah yang tampak mengilap di sebagian besar area mengarah pada kulit berminyak.