Ekspansi Gedung Mayapada Hospital Tangerang Masuki Tahap Akhir Pembangunan

JawaPos.com – Mayapada Hospital Tangerang (MHTG), unit rumah sakit di bawah naungan Mayapada Healthcare (PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk.), melaksanakan seremoni topping off pembangunan gedung keempat, sebagai bagian dari ekspansi fasilitas rumah sakit.

Dalam kurun waktu 10 bulan sejak groundbreaking pada Desember 2025, pembangunan gedung baru MHTG telah mencapai tahap topping off, dengan target mulai beroperasi pada kuartal I 2027.

Ekspansi ini menjadi langkah strategis Mayapada Healthcare dalam memperkuat peran MHTG menuju pusat rujukan kanker di Banten, melalui pengembangan layanan onkologi yang semakin canggih, nyaman, dan terintegrasi, mulai dari deteksi dini, diagnosis, pengobatan, hingga perawatan lanjutan.

Gedung tambahan MHTG dibangun dengan luas 7.643 m², terdiri dari sembilan lantai dan satu basement. Sebagian besar areanya didedikasikan untuk Oncology Center dengan layanan kanker terpadu, mulai dari deteksi dini, diagnosis, penentuan terapi, hingga pengobatan dan perawatan lanjutan.

Fasilitas ini akan dilengkapi layanan Kedokteran Nuklir yang mendukung pemeriksaan diagnostik canggih seperti Digital PET Scan untuk membantu mengevaluasi penyebaran kanker dan memantau respons pengobatan.

Fasilitas lainnya mencakup mamografi, poliklinik onkologi, kemoterapi rawat jalan, serta ruang rawat inap khusus pasien kanker. Layanan juga akan terintegrasi dengan radioterapi menggunakan Linear Accelerator (LINAC) yang telah tersedia sejak 2023, menjadikan MHTG rumah sakit pertama di Banten yang menghadirkan teknologi tersebut.

Layanan kanker terpadu ini diperkuat dengan adanya Tumor Board, di mana dokter spesialis dan subspesialis berkolaborasi aktif dalam menentukan terapi yang tepat, serta Patient Navigator untuk mendampingi pasien dan keluarga di setiap tahap perawatan agar lebih terarah dan terkoordinasi.

Hadir memimpin seremoni, Presiden Komisaris Mayapada Healthcare, Jonathan Tahir, mengungkapkan, “Ekspansi Mayapada Hospital Tangerang bukan sekadar penambahan gedung, tetapi merupakan investasi strategis jangka panjang kami untuk memperkuat daya saing layanan kesehatan nasional. Seiring meningkatnya kebutuhan penanganan kanker yang semakin kompleks, kami terus mengembangkan kapasitas dan kapabilitas rumah sakit agar semakin banyak pasien dapat memperoleh layanan kesehatan berstandar internasional di dalam negeri. Melalui pengembangan ini, kami optimistis Mayapada Hospital Tangerang dapat memperkuat perannya menuju pusat rujukan kanker di Banten.”

Senada dengan itu, Presiden Direktur & CEO Mayapada Healthcare, Navin Sonthalia, menjelaskan bahwa ekspansi MHTG menjadi langkah penting dalam memperkuat kapabilitas klinis, khususnya layanan kanker dan berbagai layanan unggulan lainnya, melalui teknologi medis mutakhir, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta kolaborasi strategis internasional.