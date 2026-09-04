Mayapada Dental Care Hadirkan Layanan Gigi Berbasis Hospital Grade

JawaPos.com — Mayapada Hospital Jakarta Timur resmi menghadirkan Mayapada Dental Care (MDC), layanan kesehatan gigi yang mengusung konsep hospital grade. Layanan ini menawarkan perawatan gigi dengan dukungan dokter spesialis, fasilitas penunjang rumah sakit, hingga layanan pada akhir pekan.

Hospital Director Mayapada Hospital Jakarta Timur dr. Dina Hanum, MARS, mengatakan Mayapada Dental Care di Jakarta Timur menjadi salah satu pionir pengembangan layanan dental care di jaringan Mayapada Hospital.

"Jadi, Mayapada Dental Care ini merupakan satu pionir dari secara keseluruhan ke depannya Mayapada Dental Care untuk Mayapada lainnya gitu ya. Dan salah satunya kita mulai di Mayapada Jakarta Timur," kata Dina kepada wartawan, di Mayapada Hospital Jakarta Timur, Jumat (4/9).

Menurut dia, layanan tersebut didukung sejumlah dokter spesialis, mulai dari dokter gigi anak, dokter bedah mulut, spesialis periodontal hingga spesialis lainnya.

"Fasilitasnya apa? Seperti yang rekan-rekan juga lihat tadi, sudah cukup komprehensif dan juga komplit para dokter spesialis yang memang sudah berpraktik di kita kurang lebih dua bulan yang lalu semenjak Mayapada Jakarta Timur launching. Salah satunya ada dokter gigi anak, dokter bedah mulut, perio, dan lainnya," ujarnya.

Dina menjelaskan, konsep hospital grade menjadi salah satu pembeda MDC dengan layanan klinik gigi pada umumnya. Konsep tersebut diterapkan dengan menempatkan keselamatan pasien sebagai salah satu standar utama pelayanan.

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"Yang menjadi pembeda, satu adalah komplitnya kita, subspesialistik yang ada. Yang kedua adalah hospital grade di mana standar patient safety yang kita usung untuk tindakan-tindakan gigi berbeda dengan mungkin layanan-layanan gigi lainnya," jelasnya.

Dia menambahkan, penerapan hospital grade tidak hanya berkaitan dengan tindakan medis, tetapi juga pengalaman pasien hingga hasil perawatan.

"Hospital grade ini kan pasti kita mengusung patient safety. Patient safety itu adalah sesuatu hal yang memang menjadi standar di Mayapada Grup. Nah, apa yang membedakan hospital grade dengan yang tidak hospital grade? Mungkin semuanya memiliki standar yang sama, tetapi kami lebih memiliki extra benefit untuk lebih aman, lebih nyaman, lebih safety, dan output hasil dari giginya lebih baik," katanya.