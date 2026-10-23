6 Minuman dengan Kandungan Kalium Lebih Tinggi daripada Pisang

Ilustrasi Jus Jeruk (Magnific)
JawaPos.com - Pisang dikenal sebagai salah satu buah sumber kalium yang bermanfaat untuk menjaga fungsi otot, saraf, dan keseimbangan cairan tubuh.
Namun, kebutuhan mineral penting ini juga dapat dipenuhi melalui berbagai minuman yang mengandung kalium dalam jumlah lebih tinggi dibandingkan pisang berukuran kecil.
Dilansir dari laman Foodie, berikut 6 minuman yang dapat menjadi alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhan kalium harian.
1. Jus Wortel
Jus wortel menjadi salah satu minuman dengan kandungan kalium tertinggi dalam daftar ini, yakni sekitar 689 miligram per cangkir berukuran 236 gram. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan pisang kecil berbobot 115 gram yang mengandung sekitar 375 miligram kalium.
Selain menyegarkan, jus wortel juga dapat menjadi pilihan untuk melengkapi asupan nutrisi harian melalui minuman berbahan sayuran.
2. Jus Prune
Jus prune atau sari buah plum kering mengandung sekitar 529 miligram kalium dalam takaran 100 gram berdasarkan informasi yang tercantum dalam materi sumber. Kandungan tersebut menjadikannya salah satu alternatif minuman untuk menambah asupan kalium sekaligus membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh.
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