5 Minuman dengan Kandungan Vitamin C Lebih Tinggi dari Jus Jeruk, Pertimbangkan Kembali!

Ilustrasi, orang yang mempertimbangkan minum jus jeruk untuk mendapatkan Vitamin C. Magnific/ benzoix.

JawaPos.com - Saat mencari minuman yang kaya Vitamin C, kebanyakan orang pasti langsung tertuju dengan jus jeruk.



Padahal ada jus atau minuman lain yang kandungan Vitamin C-nya lebih tinggi dari jus jeruk dengan porsi 6 ons atau sekitar 177 mL yang mengandung lebih dari 100 persen dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian.



Dilansir JawaPos.com dari eatingwell pada Senin (26/10), berikut ini lima minuman dengan kandungan Vitamin C lebih tinggi daripada jus jeruk.

Jadi, pertimbangkanlah!



1. Jus Ceri Acerola



Ceri acerola adalah tanaman asli Meksiko, Amerika Tengah dan Karibia.



Jusnya memiliki cita rasa asam dan kaya akan nutrisi, termasuk ribuan miligram Vitamin C per cangkir, jauh melampaui AKG harian.



Samantha DeVito, seorang ahli gizi terdaftar (RD) menjelaskan bahwa Vitamin C yang sangat terkonsentrasi dalam jus ceri acerola mendukung pembentukan kolagen serta pertahanan antioksidan.



2. Jus Tomat



Meski kandungan Vitamin C tidak sebanyak jus ceri acerola, jus tomat tetap menjadi sumber nutrisi yang memiliki manfaat melimpah.



Setidaknya, jus tomat mengandung sekitar 112 miligram Vitamin C per cangkirnya yang mencakup lebih dari 100 persen dari AKG harian.



Alyssa Smolen, M.S., RDN mengungkapkan bahwa jus tomat dapat meningkatkan kekebalan tubuh sekaligus mendukung kesehatan jantung, karena mengandung kalium serta likopen, yakni antioksidan yang dikaitkan dengan kesehatan jantung.



3. Jus Amla (Indian Gooseberry)



Amla atau Indian gooseberry adalah salah satu sumber nabati terkaya akan vitamin C di dunia.



Amla segar dapat menyediakan beberapa ratus miligram Vitamin C per porsi seberat 3,5 ons atau sekitar 100 gram



Rasanya yang asam sehingga sering kali amla diolah menjadi jus atau jenis minuman lainnya.



Penjelasan DeVito. jus amla membantu tubuh menyerap zat besi dari sumber nabati serta menjaga kesehatan jaringan ikat.



4. Jus Nanas



Jus nanas mengandung sekitar 110 mg per cangkir menjadikannya alternatif yang baik pengganti jus jeruk.



Selain Vitamin C, jus nanas mengandung mangan, yakni mineral mikro yang mendukung kesehatan tulang dan metabolisme serta bromelain, yaitu enzim yang dipercaya dapat membantu proses pencernaan.



5. Jus Jeruk Bali (Grapefruit)



Smolen mengatakan bahwa jus jeruk bali adalah pilihan tepat untuk memulai hari sekaligus memenuhi asupan Vitamin C, karena dalam 8 ons atau sekitar 240 mL jus ini terkandung 101 mg Vitamin C.



Selain itu, jus jeruk bali juga mengandung kalium serta senyawa antioksidan yang disebut flavonoid, yang dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit kronis dan peningkatan fungsi kekebalan tubuh.



Tapi, perlu diperhatikan, jus jeruk bali ini dapat berinteraksi langsung dengan berbagai jenis obat umum, seperti golongan statin untuk kolesterol tinggi, obat penurun tekanan darah, imunosupresan, dan lain-lain.



Jus jeruk bali juga dapat menghambat enzim yang bertugas memetabolisme obat-obatan tersebut, sehingga menyebabkan penumpukan obat di dalam darah.



Sebagai langkah pencegahan, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi jus nanas atau pun jus jeruk bali jika Anda sedang menjalani pengobatan dengan resep tertentu.***