Berhenti Merokok Tak Mudah, Studi Ungkap Efektivitas Sejumlah Metode

JawaPos.com - Berhenti merokok tidak mudah. Butuh upaya dan niat keras serta konsisten, terutama bagi orang yang telah lama bergantung pada nikotin.

Sebuah kajian terbaru di Cochrane Library menemukan bahwa rokok elektronik bernikotin berpotensi membantu perokok dewasa berhenti merokok.

Namun, temuan tersebut tidak berarti vape bebas risiko karena dampak kesehatan dalam jangka panjang masih perlu diteliti lebih lanjut.

Kajian berjudul Electronic Cigarettes for Smoking Cessation yang diterbitkan pada 26 Agustus 2026 itu membandingkan efektivitas sejumlah metode untuk membantu seseorang menghentikan kebiasaan merokok.

Penelitian tersebut menjadi bagian dari tinjauan sistematis berkelanjutan yang diperbarui seiring munculnya bukti ilmiah baru.

Jamie Hartmann-Boyce dari University of Massachusetts Amherst, Amerika Serikat, bersama timnya menganalisis 80 uji klinis acak (randomized controlled trials) yang melibatkan 29.861 peserta.

Sebanyak sembilan penelitian di antaranya merupakan studi baru yang dimasukkan dalam pembaruan terbaru.

Hasil kajian menunjukkan sekitar 8–10 dari setiap 100 orang yang menggunakan rokok elektronik bernikotin berhasil berhenti merokok selama sedikitnya enam bulan.