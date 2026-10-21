Raih Primaniyarta ke-12, Ekspor Vaksin Tembus Rp10 Triliun

JawaPos.com – PT Bio Farma (Persero) kembali memperkuat kiprahnya di pasar internasional dengan meraih penghargaan Primaniyarta 2026 kategori Eksportir Pemanfaat Free Trade Agreement (FTA) dari Kementerian Perdagangan. Penghargaan tersebut menjadi yang ke-12 bagi Bio Farma sejak 2010.

Penghargaan itu diterima Direktur Komersial Bio Farma, Fitri Puspadewi, dalam rangkaian Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Rabu (14/10/2026).

Capaian tersebut memperkuat posisi Bio Farma sebagai produsen vaksin nasional yang mampu menembus pasar global. Sepanjang periode 2021–2025, total ekspor kumulatif perusahaan tercatat lebih dari Rp10 triliun. Produk vaksinnya juga telah digunakan di lebih dari 150 negara di Asia, Afrika, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika.

Jangkauan pasar tersebut dibangun melalui jalur pengadaan institusional dan kemitraan bilateral. Jaringan ini mencerminkan kepercayaan organisasi internasional, pemerintah, serta pemangku kepentingan kesehatan di berbagai negara terhadap produk Bio Farma.

Direktur Komersial Bio Farma, Fitri Puspadewi, mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus meningkatkan daya saing produk kesehatan Indonesia.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Bio Farma untuk terus memperkuat daya saing produk di pasar internasional. Melalui optimalisasi pemanfaatan Free Trade Agreement (FTA), kami berupaya membuka peluang pasar yang lebih luas, memperkuat kemitraan strategis, serta meningkatkan kontribusi ekspor produk kesehatan Indonesia," kata Fitri dalam keterangan persnya.

Ia menuturkan, pengembangan pasar global akan terus didorong melalui inovasi, peningkatan kualitas produk, dan penguatan kolaborasi lintas negara. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekspor secara berkelanjutan.

"Kami berharap produk kesehatan Indonesia tidak hanya mampu bersaing di pasar global, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat ketahanan kesehatan dan meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok kesehatan dunia," tutur Fitri.

Bio Farma Perkuat Pengembangan Vaksin Nasional Selain memperluas pasar internasional, Bio Farma juga memperkuat penguasaan teknologi untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dalam negeri. Salah satunya melalui pengembangan Bio-TCV, vaksin tifoid konjugat yang melibatkan kerja sama riset, transfer teknologi, uji klinis, hingga evaluasi regulator sebelum memperoleh persetujuan pemasaran dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).