Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Selangkah Menuju Perempat Final AFC Challenge League

Borneo FC menghadapi Tainan City FC di AFC Challenge League 2026/2027. Kemenangan di Stadion Segiri membuka jalan ke perempat final. (Dok. Juan Felipe Villa)
JawaPos.com – Borneo FC Samarinda bersiap memburu tiket perempat final AFC Challenge League 2026/2027 saat menjamu wakil Taiwan, Tainan City FC. Pertandingan kedua Grup D tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (21/10/2026) pukul 20.00 Wita.
Kemenangan pada laga ini akan membuka jalan bagi skuad Pesut Etam untuk memastikan tempat di fase gugur berikutnya.
Pasukan Mauro Jeronimo mengantongi modal berharga setelah memetik kemenangan 2-0 atas Yangon United pada partai pembuka, Minggu (18/10/2026). Peta persaingan di Grup D kini mengalami perubahan setelah wakil Filipina, One Taguig FC, dicoret oleh AFC.
Kondisi ini membuat Borneo FC praktis hanya bersaing ketat dengan Tainan City FC dan Yangon United untuk memperebutkan posisi terbaik di grup.
Kendati berada di atas angin, pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo meminta para pemainnya tidak terlena dengan capaian pada laga perdana. Ia menegaskan bahwa fokus utama tim saat ini adalah menuntaskan pertandingan demi pertandingan secara bertahap.
"Dalam sepak bola, kita selalu mengatakan bahwa pertandingan berikutnya adalah yang paling penting. Jadi, pertama-tama, target utama kami adalah melewati fase ini," jelas Mauro saat memaparkan persiapan timnya kemarin.
Pelatih asal Portugal tersebut mengingatkan seluruh anak asuhnya agar tidak memandang remeh kekuatan Tainan City FC.
Menurut Mauro, setiap pertandingan di level Asia menyajikan tingkat kesulitan berbeda yang menuntut determinasi tinggi dari para pemain.
"Semua permainan itu sulit. Kita harus rendah hati, kita harus fokus, kita harus bekerja keras jika kita ingin menang," tegas Mauro menambahkan.
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Selain mematangkan persiapan taktik di lapangan, Mauro juga mengharapkan kehadiran para suporter untuk memadati tribun Stadion Segiri.
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