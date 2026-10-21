Prediksi Susunan Pemain Persija Jakarta vs Arema FC: Duel Macan dan Singa Terluka

JawaPos.com - Persija Jakarta dan Arema FC sama-sama datang dengan luka setelah menelan kekalahan pada pertandingan sebelumnya. Bedanya, Macan Kemayoran baru sekali kehilangan momentum setelah menyapu bersih empat laga awal dengan kemenangan.

Sementara itu, Singo Edan masih berkutat dengan inkonsistensi. Kekalahan 1-3 dari Garudayaksa FC (17/10) membuat Arema baru sekali menang dalam lima pekan awal Super League 2026-2027. Empat laga lainnya berakhir dengan sekali kalah dan tiga kali seri.

Kedua tim bertemu di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, malam ini (21/10), dengan misi serupa: bangkit dan kembali ke jalur kemenangan (siaran langsung Indosiar pukul 19.00 WIB).

Bagi Persija, kekalahan 3-2 dari Persita Tangerang (17/10) menjadi momentum untuk mengevaluasi permainan. Empat kemenangan beruntun yang sebelumnya diraih menjadi modal untuk kembali ke jalur positif. Namun, tantangan kali ini tidak ringan. Arema memiliki catatan apik saat bertandang ke markas Macan Kemayoran.

Persija terakhir kali menang atas Arema di kandang sendiri terjadi pada 12 Februari 2023. Saat itu, Persija menang 2-0 di Stadion Patriot Candrabhaga. Dalam tiga pertemuan kandang di kompetisi liga setelahnya, Persija gagal meraih kemenangan. Macan Kemayoran bermain imbang 2-2 pada Agustus 2023, lalu kalah 1-3 pada Maret 2025 dan 0-2 pada Februari 2026.

Meski begitu, menghentikan catatan buruk bukan hal baru bagi pelatih Persija, Shin Tae-yong. Dia pernah membawa Macan Kemayoran memutus penantian panjang di markas Borneo FC. Pada September 2026, Persija menang 1-0 di Stadion Segiri, Samarinda. Hasil itu mengakhiri penantian selama delapan tahun untuk meraih kemenangan di kandang Pesut Etam.

Persija juga kembali menaklukkan Persib Bandung di Jakarta pada September lalu. Kemenangan 2-1 tersebut mengakhiri penantian sejak Maret 2023 untuk kembali mengalahkan rival bebuyutan mereka. Dua hasil itu menjadi bukti bahwa rekor buruk bisa dipatahkan.

STY Baru Tahu STY mengaku baru mengetahui catatan Persija saat menjamu Arema setelah mendapat pertanyaan dalam konferensi pers menjelang pertandingan kemarin (20/10). Namun, dia tidak menganggap rekor tersebut sebagai penghalang.

“Sejujurnya, saya tidak mengetahui catatan tersebut sebelumnya sehingga sedikit terkejut. Namun, rekor memang ada untuk dipecahkan,” ujar mantan pelatih Timnas Indonesia itu.