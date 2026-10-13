Tak Cuma ISPA, Karhutla di Kalimantan dan Sumatra Picu Kasus Sakit Mata hingga Heat Stroke

Mata merah (Ilustrasi Canva)
JawaPos.com - Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatra tak hanya memicu kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga mencatat laporan penyakit lain mulai dari sakit mata, gangguan kulit, pneumonia, diare akut, hingga heat stroke atau serangan panas.
Berdasarkan data Kemenkes yang bersumber dari Pusat Krisis Kesehatan, kasus-kasus tersebut tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Riau. Jumlah kasus berbeda-beda di setiap wilayah, bergantung pada jenis penyakit yang dilaporkan.
Untuk kasus sakit mata, Riau mencatat jumlah tertinggi, yakni sekitar 300 kasus. Sumatera Selatan berada di urutan berikutnya dengan 103 kasus, disusul Kalimantan Tengah sebanyak 69 kasus, Kalimantan Barat 53 kasus, Kalimantan Selatan 43 kasus, dan Kalimantan Timur 24 kasus.
Sementara itu, kasus heat stroke paling banyak dilaporkan di Riau dengan 48 kasus. Berikutnya, Kalimantan Tengah mencatat 23 kasus, Kalimantan Barat 18 kasus, Kalimantan Selatan sembilan kasus, Sumatera Selatan tujuh kasus, dan Kalimantan Timur satu kasus.
Selain kedua penyakit tersebut, gangguan kulit berupa gatal-gatal dan kudis juga dilaporkan di enam wilayah. Riau mencatat 667 kasus, disusul Sumatera Selatan 224 kasus, Kalimantan Selatan 150 kasus, Kalimantan Tengah 85 kasus, Kalimantan Barat 83 kasus, dan Kalimantan Timur 24 kasus.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!
Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022