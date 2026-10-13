Tak Cuma ISPA, Karhutla di Kalimantan dan Sumatra Picu Kasus Sakit Mata hingga Heat Stroke

JawaPos.com - Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatra tak hanya memicu kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga mencatat laporan penyakit lain mulai dari sakit mata, gangguan kulit, pneumonia, diare akut, hingga heat stroke atau serangan panas.

Berdasarkan data Kemenkes yang bersumber dari Pusat Krisis Kesehatan, kasus-kasus tersebut tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Riau. Jumlah kasus berbeda-beda di setiap wilayah, bergantung pada jenis penyakit yang dilaporkan.

Untuk kasus sakit mata, Riau mencatat jumlah tertinggi, yakni sekitar 300 kasus. Sumatera Selatan berada di urutan berikutnya dengan 103 kasus, disusul Kalimantan Tengah sebanyak 69 kasus, Kalimantan Barat 53 kasus, Kalimantan Selatan 43 kasus, dan Kalimantan Timur 24 kasus.

Sementara itu, kasus heat stroke paling banyak dilaporkan di Riau dengan 48 kasus. Berikutnya, Kalimantan Tengah mencatat 23 kasus, Kalimantan Barat 18 kasus, Kalimantan Selatan sembilan kasus, Sumatera Selatan tujuh kasus, dan Kalimantan Timur satu kasus.