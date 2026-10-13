Terdampak Karhutla, Kalimantan Selatan Catat Kasus ISPA Tertinggi hingga 73.392 Kasus

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Penggalaman, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. (Dok Kemenhut)
JawaPos.com - Kalimantan Selatan mencatat kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) terbanyak sebagai salah satu wilayah paling terdampak kebakaran hutan lahan (karhutla) yang terjadi belakangan.
Berdasarkan data resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga 12 Oktober 2026, sebanyak 277.075 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) tercatat di enam provinsi terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari jumlah tersebut, sebanyak 62.400 kasus dialami anak berusia 0–5 tahun.
Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 12 Oktober 2026 itu mencakup 63 kabupaten/kota di enam provinsi. Pada tanggal yang sama, tercatat 4.486 kasus ISPA baru di wilayah terdampak karhutla.
Berdasarkan data tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Aji Muhawarman menyampaikan bahwa Kalimantan Selatan mencatat jumlah kasus ISPA tertinggi dengan 73.392 kasus.
"Disusul Sumatera Selatan sebanyak 72.335 kasus dan Kalimantan Barat sebanyak 52.201 kasus," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (13/10).
Selanjutnya, terdapat 31.285 kasus di Riau, 24.101 kasus di Kalimantan Tengah, serta 23.761 kasus di Kalimantan Timur.
Distribusi kasus menurut kelompok usia menunjukkan bahwa anak-anak berusia di atas lima tahun mendominasi laporan ISPA di seluruh enam provinsi yang ditampilkan dalam grafik.
Di Kalimantan Selatan, misalnya, tercatat 56.404 kasus pada kelompok usia di atas lima tahun dan 16.988 kasus pada anak berusia di bawah lima tahun.
Pola serupa terlihat di Sumatera Selatan dengan 55.766 kasus pada kelompok usia di atas lima tahun dan 16.569 kasus pada anak di bawah lima tahun. Sementara itu, Kalimantan Barat mencatat 41.276 kasus pada kelompok usia di atas lima tahun dan 10.925 kasus pada anak di bawah lima tahun.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!
Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022