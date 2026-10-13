Terdampak Karhutla, Kalimantan Selatan Catat Kasus ISPA Tertinggi hingga 73.392 Kasus

JawaPos.com - Kalimantan Selatan mencatat kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) terbanyak sebagai salah satu wilayah paling terdampak kebakaran hutan lahan (karhutla) yang terjadi belakangan.

Berdasarkan data resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga 12 Oktober 2026, sebanyak 277.075 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) tercatat di enam provinsi terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari jumlah tersebut, sebanyak 62.400 kasus dialami anak berusia 0–5 tahun.

Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 12 Oktober 2026 itu mencakup 63 kabupaten/kota di enam provinsi. Pada tanggal yang sama, tercatat 4.486 kasus ISPA baru di wilayah terdampak karhutla.

Berdasarkan data tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Aji Muhawarman menyampaikan bahwa Kalimantan Selatan mencatat jumlah kasus ISPA tertinggi dengan 73.392 kasus.

"Disusul Sumatera Selatan sebanyak 72.335 kasus dan Kalimantan Barat sebanyak 52.201 kasus," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (13/10).

Selanjutnya, terdapat 31.285 kasus di Riau, 24.101 kasus di Kalimantan Tengah, serta 23.761 kasus di Kalimantan Timur.

Distribusi kasus menurut kelompok usia menunjukkan bahwa anak-anak berusia di atas lima tahun mendominasi laporan ISPA di seluruh enam provinsi yang ditampilkan dalam grafik.

Di Kalimantan Selatan, misalnya, tercatat 56.404 kasus pada kelompok usia di atas lima tahun dan 16.988 kasus pada anak berusia di bawah lima tahun.