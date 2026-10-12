Satu dari Lima Diagnosis Kanker Diperkirakan Tergolong Langka, Butuh Keahlian Khusus

JawaPos.com - Sekitar satu dari lima diagnosis kanker diperkirakan tergolong kanker langka berdasar riset di Amerika Serikat.

Pasien dengan jenis kanker ini menghadapi tantangan dalam memperoleh diagnosis yang akurat, mengakses dokter spesialis, hingga mendapatkan pengobatan yang tepat.

Kanker langka mencakup berbagai jenis penyakit, mulai dari keganasan hematologi dan limfoma, sarkoma, kanker kulit yang jarang terjadi, tumor neuroendokrin (neuroendocrine tumours/NET), hingga kanker otak.

Penanganannya membutuhkan penilaian spesialis untuk memastikan jenis dan subtipe tumor secara presisi serta menentukan perencanaan terapi yang sesuai.

Sebuah tinjauan sistematis yang diterbitkan dalam jurnal Pathology pada Februari 2026 menemukan bahwa lima studi yang ditelaah melaporkan perbedaan signifikan antara diagnosis awal dan pendapat kedua (second opinion) dokter ahli pada lebih dari 20 persen kasus sarkoma yang diteliti.

Perbedaan tersebut berdampak terhadap penanganan maupun prognosis pasien.

Temuan itu berasal dari populasi studi internasional tertentu dan tidak mencerminkan angka kesalahan diagnosis di Indonesia maupun hasil klinis suatu pusat layanan tertentu.

Senior Consultant Medical Oncologist di OncoCare Dr. Kevin Tay mengatakan, kanker langka termasuk jenis kanker yang paling menantang untuk didiagnosis dan ditangani.