Fakta-Fakta Nunung: Usaha Dapat Gangguan Mistis, Berjuang Lawan Kanker, dan Disebut Pelakor

JawaPos.com - Nama Nunung kembali menjadi sorotan publik setelah komedian senior tersebut menceritakan persoalan yang menimpa usaha kulinernya hingga disebut sebagai pelakor oleh seorang wanita.

Warung makan Nunung di Solo, Jawa Tengah, sebelumnya ramai pelanggan tiba-tiba disebut mengalami penurunan omzet secara drastis. Keluarganya juga berulang kali menemukan benda mencurigakan yang diduga tanah kuburan, diikat mirip bentuk pocong.

Di tengah persoalan tersebut, Nunung memilih tidak terburu-buru menuduh pihak tertentu. Komedian yang dikenal publik luas lewat grup lawak Srimulat itu mengaku sempat meminta keluarganya mengevaluasi kualitas makanan dan pelayanan sebelum mengaitkan penurunan pengunjung dengan kejadian yang bersifat mistis.

Meski begitu, dia merasakan keanehan karena pada saat bersamaan usahanya mengalami penurunan drastis. Dari yang biasanya menghabiskan 10 kilogram beras hanya sekitar 1 kilogram.

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Kisah tersebut kembali menarik perhatian publik terhadap perjalanan hidup Nunung. Selama puluhan tahun berkarier di dunia hiburan, perempuan bernama asli Tri Retno Prayudati itu tidak hanya dikenal karena kepiawaiannya mengundang tawa, tetapi juga karena perjalanan karier dan kehidupan pribadinya yang penuh dinamika.

Profil Nunung, Komedian Senior Asal Solo Nunung lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 5 April 1963. Ia merupakan salah satu komedian perempuan yang namanya lekat dengan perjalanan panjang grup lawak Srimulat, kelompok yang berperan penting dalam perkembangan komedi populer Indonesia.

Pemilik nama Tri Retno Prayudati tersebut mulai dikenal melalui gaya lawak yang khas, ekspresi spontan, serta kemampuan membangun humor dari situasi sehari-hari. Karakter komedinya membuat Nunung mampu bertahan di tengah perubahan tren hiburan, mulai dari panggung pertunjukan hingga program televisi nasional.

Bersama Srimulat, Nunung membangun reputasi sebagai pelawak yang memiliki ciri khas tersendiri. Namanya kemudian semakin dikenal masyarakat melalui berbagai program komedi di televisi, termasuk saat tampil bersama komedian lintas generasi.