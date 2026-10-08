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Cicilia Margarettha
Jumat, 9 Oktober 2026 | 04.05 WIB

Salmonella Lebih Bahaya dari Diare Biasa, Ini Alasan dan Komplikasinya

Ilustrasi memotong daging mentah yang berisiko mengandung bakteri Salmonella. (Pexels) - Image

Ilustrasi memotong daging mentah yang berisiko mengandung bakteri Salmonella. (Pexels)

JawaPos.com – Menerapkan keamanan pangan di dapur adalah langkah terbaik untuk mencegah keracunan makanan dan komplikasi Salmonella.

Diare, mual, dan perut melilit setelah makan sering dianggap masalah pencernaan biasa yang akan sembuh sendiri, padahal bisa jadi tanda infeksi Salmonella atau keracunan makanan.

Banyak orang memilih menunggu di rumah tanpa mencari tahu penyebab diare tersebut terjadi.

Padahal, gejala serupa bisa disebabkan oleh bakteri Salmonella yang sering bersembunyi di makanan sehari-hari, seperti ayam, telur, dan sayuran mentah.

Pada sebagian orang, infeksi ini bisa berkembang lebih serius dibanding diare biasa hingga menyebabkan komplikasi.

Penting memahami bagaimana bakteri ini menular, siapa yang paling berisiko, dan kapan gejala perlu diperiksakan ke dokter.

Melansir dari laman The Ohio State University pada Kamis (08/10), menjelaskan bahwa Salmonella adalah bakteri yang hidup di usus manusia dan banyak hewan.

Penularan umumnya terjadi lewat makanan yang tercemar bakteri hidup, seperti ayam kurang matang, atau air minum yang terkontaminasi.

Editor: Novia Tri Astuti
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