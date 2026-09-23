Bahaya Suplemen Biotin untuk Penyintas Kanker, Efek Samping yang Jarang Diketahui

ilustrasi bahaya suplemen biotin bagi penderita kanker / foto: pexels.com JawaPos.com - Suplemen biotin atau vitamin B7 sangat populer dikonsumsi untuk menjaga kesehatan rambut, kulit, dan kuku.

Konsumsi biotin secara mandiri sering kali dianggap aman karena tergolong vitamin yang larut dalam air.

Namun, di balik popularitasnya sebagai suplemen kecantikan, konsumsi biotin ber dosis tinggi menyimpan risiko medis serius yang jarang diketahui, terutama bagi penderita dan penyintas kanker.

Melansir dari laman The Ohio State University pada Rabu (23/09), mengonsumsi suplemen biotin dapat menginterferensi hasil uji laboratorium mendasar.

Masalah utama dari suplemen ini bukanlah racun langsung pada tubuh, melainkan potensi bias pada tes darah yang sangat vital bagi pemantauan medis pasien kanker.

Secara ilmiah, banyak tes laboratorium klinis, termasuk pemeriksaan kadar hormon tiroid, biomarker jantung dan penanda tumor yang menggunakan teknologi immunoassay berbasis ikatan biotin streptavidin.

Studi patologi klinis menunjukkan bahwa kadar biotin yang tinggi dalam darah dapat mengganggu ikatan tes laboratorium tersebut.

Kondisi ini terbukti secara klinis menghasilkan laporan false positive atau false negative yang fatal, mengacaukan pemantauan perkembangan tumor, serta mengganggu evaluasi efikasi diri dan respons terapi pasien kanker.