Kesehatan Mental Pekerja Perlu Jadi Perhatian, Risiko Psikososial Tak Bisa Diabaikan

Seminar kesehatan kerja membahas pentingnya pengelolaan risiko psikososial untuk menjaga kesehatan mental dan keselamatan pekerja. (Istimewa)
JawaPos.com - Beban kerja, tuntutan produktivitas, pola kerja shift, hingga hubungan di lingkungan kerja dapat memengaruhi kondisi psikologis pekerja.
Karena itu, kesehatan kerja kini perlu melihat kondisi mental pekerja bersamaan dengan kesehatan fisik.
“Kesehatan kerja selama ini lebih banyak melihat aspek fisik, tetapi aspek mental sering terlupakan,” ujar Dr. dr. Pribadi Wiranda Busro, Sp.BTKV., Subsp. JPK(K) dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI).
Pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental pekerja dibahas dalam seminar “Memilih dan Menggunakan Kuesioner Psikososial secara Bertanggung Jawab: Perspektif Validitas, Reliabilitas, dan Implementasi di Tempat Kerja” di Jakarta, Selasa (30/9).
Dr. Bertha Pangaribuan, M.Si. dari Prodia Occupational Health Indonesia (Prodia OHI) mengatakan, kondisi mental merupakan bagian penting dari kesehatan pekerja.
“Kesehatan jiwa atau mental merupakan pilar yang sama pentingnya,” kata Bertha.
Menurut dia, deteksi dini dapat membantu perusahaan mengenali persoalan psikososial yang muncul di lingkungan kerja. Namun, proses tersebut perlu dilakukan dengan metode yang sesuai agar hasilnya dapat diinterpretasikan secara tepat.
Hal tersebut juga menjadi perhatian Prof. Dr. dr. Dewi S. Soemarko, M.S., Sp.Ok, Subsp.PsiKO (K). Dia menjelaskan, penggunaan instrumen skrining psikososial harus mempertimbangkan validitas dan reliabilitasnya.
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