Kenali Teknologi untuk Cek Kesehatan Otak dan Kualitas Tidur

Ilustrasi Tidur (Freepik)

JawaPos.com - Gangguan tidur, sulit berkonsentrasi, mudah lupa, hingga kelelahan akibat stres menjadi keluhan yang kerap dialami masyarakat urban. Kondisi ini dapat berkaitan dengan kesehatan otak dan kualitas tidur.

Dokter spesialis neurologi dr. Oktaviana Niken P., menjelaskan bahwa tidur memiliki peran penting bagi fungsi otak. Menurutnya, tidur merupakan proses yang berkaitan dengan pemulihan sel saraf dan penguatan memori.

"Tidur bukan sekadar waktu istirahat, melainkan proses penting bagi otak untuk memperbaiki sel saraf dan memperkuat memori," ujarnya.

Untuk mendukung pemeriksaan dan perawatan kesehatan otak, Seraphim Medical Center menghadirkan Brain Wellness & Sleep Center. Layanan ini memanfaatkan sejumlah teknologi untuk membantu pemeriksaan fungsi otak, motorik, hingga kualitas tidur.

1. qEEG Brain Maping

Quantitative Electroencephalography atau qEEG Brain Mapping digunakan untuk memetakan aktivitas gelombang otak. Pemeriksaan ini dapat memberikan gambaran mengenai pola aktivitas otak yang berkaitan dengan kondisi seperti gangguan tidur dan stres.

Hasil pemeriksaan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun program kesehatan otak sesuai kondisi setiap klien.

2. Neurofeedback

Neurofeedback digunakan untuk membantu melatih otak dalam mengatur pola aktivitas gelombangnya. Teknologi ini memanfaatkan informasi aktivitas otak sebagai umpan balik selama proses latihan.

Dalam layanan tersebut, neurofeedback digunakan untuk mendukung fokus, kualitas tidur, dan regulasi emosi.

3. Transcranial Pulse Stimulations (TPS)

Transcranial Pulse Stimulation atau TPS merupakan teknologi non-invasif berbasis gelombang ultrasonik. Teknologi ini digunakan sebagai pendekatan penunjang untuk mendukung fungsi kognitif otak.

TPS menjadi bagian dari program yang diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan kebutuhan masing-masing klien.

4. KINESIQ

Kesehatan otak juga berkaitan dengan fungsi motorik. Karena itu, KINESIQ digunakan untuk menilai fungsi motorik secara objektif.

5. Biophoton

Biophoton merupakan teknologi terapi penunjang berbasis cahaya. Teknologi ini digunakan untuk mendukung keseimbangan energi dan proses pemulihan tubuh secara menyeluruh.

Penggunaannya menjadi bagian dari pendekatan wellness yang diterapkan dalam program Brain Wellness & Sleep Center.

Kelima teknologi tersebut tidak digunakan secara terpisah dari pemeriksaan medis. Setiap klien menjalani serangkaian pemeriksaan untuk mengetahui kondisi kesehatan otak dan tidur sebelum mendapatkan program yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.