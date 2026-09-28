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Mustika Pertiwi
Selasa, 29 September 2026 | 05.05 WIB

5 Dampak Quarter Life Crisis yang Sering Dialami Usia 20-an 

Quarter Life Crisis yang sering dialami usia dua puluhan. (Pexels) - Image

Quarter Life Crisis yang sering dialami usia dua puluhan. (Pexels)

 
JawaPos.com - Memasuki usia 20-an menjadi fase ketika seseorang mulai menghadapi berbagai pilihan dan tuntutan kehidupan. Mulai dari pendidikan, pekerjaan, keuangan, hubungan, hingga pertanyaan mengenai masa depan. 
 
Berbagai tekanan tersebut dapat memunculkan quarter-life crisis (QLC). Dilansir dari Unit Konsultasi Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 28/9, QLC merupakan istilah populer untuk menggambarkan krisis yang dialami individu usia 20-an akibat tekanan dan ekspektasi terhadap peran sebagai orang dewasa. 
 
Kondisi tersebut dapat muncul ketika seseorang mengalami kebingungan menghadapi masa depan dan harus menyesuaikan diri dengan peran baru dalam pekerjaan, pendidikan, maupun kehidupan sosial. Perasaan yang muncul dapat berupa sedih, cemas, hingga putus asa. 
 
Tidak hanya memengaruhi kondisi emosional, QLC juga dapat berdampak pada cara seseorang memandang diri sendiri dan menjalani kehidupan sehari-hari. 
 
Berikut lima dampak yang dapat muncul ketik seseorang mengalami QLC: 
 
1. Kurang Percaya Diri 
 
Salah satu hal yang dapat muncul ketika menghadapi QLC adalah menurunnya rasa percaya diri. Seseorang dapat merasa pencapaiannya belum cukup dibandingkan dengan orang lain yang dianggap sudah lebih dulu berhasil. 
 
Kebiasaan membandingkan diri juga perlu diperhatikan karena dapat membuat seseorang semakin berfokus pada pencapaian orang lain daripada perkembangan dirinya sendiri. 
 
2. Overthinking 
 
Ketidakpastian mengenai masa depan dapat membuat seseorang terlalu banyak memikirkan berbagai kemungkinan. Pertanyaan mengenai pekerjaan, hubungan, keuangan, hingga pilihan hidup dapat terus muncul dalam pikiran. 
 
Kondisi tersebut dapat membuat seseorang kesulitan menentukan keputusan karena terlalu lama mempertimbangkan berbagai kemungkinan. 
 
3. Merasa Kesepian 
 
QLC dapat membuat seseorang merasa sendirian ketika menghadapi persoalan hidup. Perasaan tersebut dapat muncul meskipun seseorang tetap berinteraksi dengan keluarga, teman, maupun lingkungan sosial. 
 
Dukungan dari orang terdekat dapat membantu seseorang memahami perasaannya dan menyadari bahwa dirinya tidak sendirian. Oleh karenanya, individu yang mengalami QLC disarankan untuk berbagi cerita dengan keluarga atau teman yang dipercaya. 
 
4. Demotivasi 
 
Tekanan yang terus dirasakan dapat memengaruhi motivasi seseorang dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ketika seseorang merasa bingung mengenai arah hidup, aktivitas yang sebelumnya dilakukan dapat terasa kurang bermakna. 
 
Demotivasi tersebut dapat membuat seseorang menunda pekerjaan, kehilangan semangat atau kesulitan menentukan tujuan yang ingin dicapai. 
 
5. Merasa Kehilangan Arah 
 
Selain menurunnya motivasi, seseorang dapat merasa bingung mengenai arah kehidupan yang ingin dijalani. Pilihan mengenai pekerjaan, pendidikan, hubungan, maupun tujuan hidup dapat terasa semakin sulit ditentukan. 
 
QLC berkaitan dengan pengalaman emosional negatif, termasuk indikasi depresi yang lebih tinggi dan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. 
 
Meski demikian, QLC tidak selalu dialami dengan cara yang sama oleh setiap orang. Proses menghadapi QLC dapat berbeda pada setiap individu karena dipengaruhi kondisi dan situasi masing-masing. 
 
Menghadapi fase tersebut dapat dimulai dengan mengurangi kebiasaan membandingkan diri, melakukan refleksi terhadap hal yang dianggap penting, serta berbagi cerita dengan orang yang dipercaya. Jika perasaan cemas atau tertekan terus berlanjut hingga mengganggu kehidupan sehari-hari, bantuan psikolog atau konselor dapat dipertimbangkan. 
Editor: Bintang Pradewo
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