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Naila Putri Saragih
Senin, 8 Juni 2026 | 22.32 WIB

8 Peran Penting Orang Tua saat Anak Mengalami Quarter Life Crisis di Usia 20-an

ILustrasi remaja yang mengalami Quarter Life Crisis di Usia 20-an - Image

ILustrasi remaja yang mengalami Quarter Life Crisis di Usia 20-an

Jawapos.com - Quarter life crisis adalah periode kebingungan, kecemasan, dan ketidakpastian seputar masa depan yang rentan dialami oleh individu berusia 18 hingga 30 tahun.

Ketika fase transisi yang penuh tekanan ini terjadi, orang tua dapat mengambil peran penting untuk hadir memberikan dukungan emosional yang diperlukan sebagai sistem pendukung yang aman bagi anak.

Melansir dari Hello Sehat dan Halodoc, krisis seperempat abad ini seringkali ditandai dengan perasaan terjebak dalam karier, tekanan sosial, hingga kebiasaan overthinking yang berdampak nyata pada psikologis anak muda. Berikut 8 peran penting yang bisa dilakukan orang tua agar anak mampu melewati fase ini secara sehat dan produktif!

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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