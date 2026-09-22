ISPA di DKI Jakarta Naik 15,7%, Kadinkes Sebut Influenza A Bukan Penyebab Tunggal

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati. (Istimewa)
JawaPos.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mencatat adanya peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Berdasarkan data puskesmas yang ada di wilayah ibu kota Indonesia itu kenaikan ISPA mencapai sebesar 15,7 persen
Meski demikian, masyarakat diimbau tetap tenang. Sebab kenaikan ini masih sesuai dengan pola musiman dan tidak seluruhnya dipicu oleh Influenza A.
Kepala Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati menjelaskan lonjakan angka ISPA tidak bisa langsung disimpulkan sebagai dampak dari menyebarnya varian Influenza A. "Peningkatan kasus ISPA dapat disebabkan oleh berbagai faktor risiko dan kuman," ujarnya pada Selasa (22/9).
Kondisi Rumah Sakit Masih Terkendali
Terkait dengan kapasitas pelayanan kesehatan, Dinkes DKI menegaskan situasi di lapangan sejauh ini masih relatif stabil. Data pemantauan fasilitas kesehatan belum menunjukkan adanya kenaikan yang ekstrem.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang
Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022