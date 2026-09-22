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Ryandi Zahdomo
Selasa, 22 September 2026 | 23.20 WIB

ISPA di DKI Jakarta Naik 15,7%, Kadinkes Sebut Influenza A Bukan Penyebab Tunggal

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati. (Istimewa) - Image

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati. (Istimewa)

JawaPos.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mencatat adanya peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Berdasarkan data puskesmas yang ada di wilayah ibu kota Indonesia itu kenaikan ISPA mencapai sebesar 15,7 persen

Meski demikian, masyarakat diimbau tetap tenang. Sebab kenaikan ini masih sesuai dengan pola musiman dan tidak seluruhnya dipicu oleh Influenza A.

Kepala Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati menjelaskan lonjakan angka ISPA tidak bisa langsung disimpulkan sebagai dampak dari menyebarnya varian Influenza A. "Peningkatan kasus ISPA dapat disebabkan oleh berbagai faktor risiko dan kuman," ujarnya pada Selasa (22/9).

Kondisi Rumah Sakit Masih Terkendali

Terkait dengan kapasitas pelayanan kesehatan, Dinkes DKI menegaskan situasi di lapangan sejauh ini masih relatif stabil. Data pemantauan fasilitas kesehatan belum menunjukkan adanya kenaikan yang ekstrem.

Editor: Diar Candra
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