Gigi Berlubang Meski Rajin Sikat Gigi? 3 Kesalahan Ini Bisa Jadi Biang Keroknya

JawaPos.com - Ada tiga kesalahan umum yang masih sering dilakukan saat menyikat gigi dan membuat gigi tetap berlubang meski rutin melakukannya.

Jika masih dilakukan dengan cara yang keliru, kebiasaan menyikat gigi setiap hari bisa saja belum cukup untuk mencegah gigi berlubang.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap tiga kebiasaan yang kerap dianggap sepele saat menyikat gigi. Mulai dari menggunakan pasta gigi terlalu banyak, melewatkan sikat gigi malam, hingga menyikat gigi terlalu cepat.

Budi bahkan mengingatkan, durasi menyikat gigi bukan 15 detik seperti yang sering dilakukan sebagian orang. Menurutnya, menyikat gigi perlu dilakukan selama sekitar dua menit agar pembersihan gigi lebih optimal.

Berikut tiga kesalahan umum menyikat gigi yang bikin gigi tetap berlubang.

1. Odol jangan terlalu banyak Banyaknya pasta gigi yang digunakan ternyata bukan jaminan gigi semakin bersih. Budi menyebut orang dewasa cukup menggunakan pasta gigi berfluoride sebanyak ukuran biji polong.

"Siapa yang sikat gigi odolnya sebanyak ini seperti saya? No, no ya. Yang bener cukup segini, seukuran biji polong untuk dewasa," kata Budi dikutip di Instagramnya, Senin (21/9].

Ia mengatakan, kebiasaan menggunakan pasta gigi terlalu banyak biasanya muncul karena anggapan bahwa busa yang melimpah menandakan gigi sudah dibersihkan dengan maksimal.