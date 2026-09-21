Bukan Cuma Kurang Minum, Ini Penyebab Mulut Kering saat Bangun Tidur

Ilustrasi seseorang dengan kondisi bibir kering dan pecah-pecah (Magnific)
JawaPos.com - Mulut terasa kering saat bangun tidur mungkin kerap dialami oleh seseorang, baik anak-anak, remaja, orang, dewasa, bahkan lansia. Sensasi tersebut biasanya membuat tenggorokan terasa kurang nyaman, lengket, muncul rasa haus, bahkan bisa menimbulkan bau mulut.
Kondisi ini dalam istilah medis dikenal dengan dry mouth atau xerostomia, yaitu keadaan ketika produksi air liur di dalam mulut berkurang. Dilansir dari Halodoc, Senin (21/9), air liur sendiri memiliki peran penting untuk menjaga mulut agar tetap lembab, membantu mengurangi kadar asam yang muncul akibat aktivitas bakteri, serta membantu tahap awal proses pencernaan makanan.
Ketika produksi air liur berkurang, berbagai keluhan juga dapat muncul. Xerostomia dapat membuat lidah terasa kasar, bibir kering hingga pecah-pecah, sariawan, bau mulut, bahkan meningkatkan risiko infeksi jamur. Kondisi ini juga dapat membuat seseorang kesulitan mengunyah dan menelan, bahkan berbicara pun terasa lebih berat.
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Selain itu, dilansir dari Mayo Clinic, mulut kering yang terjadi terus-menerus juga dapat memengaruhi kesehatan gigi dan gusi serta membuat aktivitas makan menjadi kurang nyaman. Kondisi ini juga bisa menjadi salah satu gejala sleep apnea, yaitu gangguan tidur yang menyebabkan seseorang berhenti bernapas sementara saat tidur.
Biasanya, gejala tersebut disertai dengkuran keras atau terbangun dengan kondisi seperti tersedak, sakit kepala di pagi hari, serta rasa kantuk berlebihan pada siang hari.
Lantas, apa yang menyebabkan mulut terasa kering saat bangun tidur? Kondisi tersebut umumnya terjadi karena produksi air liur berkurang selama seseorang tidur.
Namun, ada beberapa faktor lain yang juga dapat memicu munculnya keluhan tersebut. Dirangkum dari Halodoc dan Mayo Clinic, berikut beberapa penyebab mulut kering yang perlu diketahui.
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1. Kurangnya Asupan Cairan
Salah satu penyebab xerostomia adalah kurangnya asupan cairan. Tubuh membutuhkan cairan untuk menjalankan berbagai fungsi, termasuk membantu menjaga produksi air liur. Ketika asupan air tidak mencukupi, produksi air liur juga dapat berkurang sehingga mulut terasa lebih kering.
Karena itu, mencukupi kebutuhan cairan sepanjang hari menjadi salah satu hal yang perlu kamu perhatikan.
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