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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 9 Juni 2026 | 19.56 WIB

11 Tanda Dehidrasi dan Kurang Minum Air yang Berdampak pada Kesehatan

Tanda dehidrasi dan kurang minum air yang berdampak pada kesehatan (Magnific/Tawatchai07) - Image

Tanda dehidrasi dan kurang minum air yang berdampak pada kesehatan (Magnific/Tawatchai07)

JawaPos.com - Kurang minum air adalah masalah dehidrasi yang sangat umum, dengan riset menunjukkan hampir 47 persen orang dewasa tidak memenuhi kebutuhan cairan harian mereka.

Tanda-tanda dehidrasi akibat kurang minum air ini sering tidak disadari karena gejalanya menyentuh hampir setiap aspek kesehatan fisik dan mental seseorang.

Dari sakit kepala kronis hingga perubahan suasana hati, dampak kurang minum air jauh lebih luas dari sekadar rasa haus yang biasa dirasakan.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (9/6), berikut sebelas tanda mudah yang menurut riset menunjukkan seseorang belum cukup minum air dan perlu segera meningkatkan asupan cairan harian mereka.

1. Sering mengidam makanan asin

Seseorang yang mengalami dehidrasi kronis cenderung mendambakan makanan asin karena tubuh mencari natrium dan elektrolit yang tidak didapat dari cairan.

Jurnal Current Nutrition Reports menjelaskan bahwa keinginan akan makanan tertentu sering terhubung pada proses internal tubuh, bukan semata-mata karena lapar.

2. Selalu memiliki lingkaran gelap di bawah mata

Riset dari studi tahun 2015 mengidentifikasi dehidrasi sebagai salah satu faktor yang menyebabkan kulit di bawah mata tampak kusam dan gelap secara konsisten.

Tidak mendapatkan cukup nutrisi dari hidrasi yang memadai membuat area sensitif di bawah mata menjadi lebih mudah terlihat gelap dan tidak segar.

Editor: Candra Mega Sari
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