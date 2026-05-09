9 Tanda Seseorang Kurang Minum Air Mineral yang Sering Diabaikan dan Baru Disadari Saat Tubuh Mulai Bermasalah

JawaPos.Com - Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari cairan yang membantu berbagai fungsi penting berjalan dengan baik.

Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu kerja organ, hingga menjaga konsentrasi dan energi, semuanya sangat bergantung pada asupan air yang cukup setiap hari.

Sayangnya, banyak orang baru menyadari pentingnya minum air ketika tubuh mulai menunjukkan masalah.

Kesibukan, kebiasaan menunda minum, atau terlalu sering mengonsumsi minuman manis membuat kebutuhan cairan tubuh sering tidak terpenuhi dengan baik.

Akibatnya, tubuh mulai memberikan sinyal-sinyal kecil yang kerap dianggap sepele.

Dilansir dari Yourtango, inilah sembilan tanda seseorang kurang minum air mineral yang sering diabaikan dan baru disadari saat kondisi tubuh mulai terganggu.

1. Tubuh Cepat Lelah Meski Aktivitas Tidak Terlalu Berat

Rasa lelah sering langsung dikaitkan dengan kurang tidur atau terlalu banyak pekerjaan.

Padahal, tubuh yang kekurangan cairan juga bisa membuat energi terasa cepat habis.

Saat tubuh tidak mendapatkan cukup air, aliran oksigen dan nutrisi menjadi kurang optimal.

Akibatnya, tubuh bekerja lebih keras untuk menjalankan fungsi sehari-hari.

Kondisi ini membuat seseorang mudah merasa lemas, kurang bertenaga, dan sulit mempertahankan stamina meskipun aktivitas yang dilakukan tidak terlalu berat.

Banyak orang tidak menyadari bahwa kelelahan yang terus muncul bisa menjadi tanda sederhana bahwa tubuh sebenarnya sedang kekurangan cairan.

2. Bibir dan Kulit Terasa Lebih Kering dari Biasanya