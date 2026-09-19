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Tazkia Royyan Hikmatiar
Minggu, 20 September 2026 | 00.24 WIB

Bahaya Obat Keras Etomidate di Balik Vape Selebgram Jule, Bukan Zat Sembarangan

Ilustrasi vape atau rokok elektrik sebagai pengganti rokok. (Medical Xpress) - Image

Ilustrasi vape atau rokok elektrik sebagai pengganti rokok. (Medical Xpress)

JawaPos.com - Kasus vape mengandung obat keras etomidate menyeret Selebgram Julia Prastini alias Jule ke ranah hukum. Zat yang ditemukan dalam cairan rokok elektrik tersebut bukan bahan tambahan biasa, melainkan obat keras yang seharusnya hanya digunakan dalam pengawasan medis.

Dikutip dari laman resmi Badan Pengawas Makanan dan Obat Etomidate dikenal sebagai obat anestesi jangka pendek yang diberikan melalui injeksi intravena. Obat ini bekerja cepat dan relatif minim memengaruhi tekanan darah sehingga digunakan dalam kondisi medis tertentu, termasuk pada pasien dengan risiko kardiovaskular tinggi. Namun, ketika disalahgunakan dengan cara dicampurkan ke dalam cairan vape dan dihirup, etomidate justru dapat memicu berbagai gangguan serius.

Kasus tersebut menjadi perhatian karena vape yang selama ini identik dengan nikotin kini juga berpotensi menjadi media penyalahgunaan zat farmasi. Lantas, apa sebenarnya etomidate dan seberapa berbahaya jika digunakan melalui rokok elektrik?

Etomidate Sebenarnya Obat Apa?

Etomidate merupakan obat anestesi yang penggunaannya dilakukan dalam konteks medis dan di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Obat ini diberikan secara intravena dan digunakan terutama sebagai agen anestesi jangka pendek.

Salah satu keunggulan etomidate adalah onset-nya yang cepat serta efek yang relatif minimal terhadap tekanan darah. Karakteristik tersebut membuatnya digunakan pada kondisi tertentu, termasuk pasien dengan risiko kardiovaskular tinggi.

Namun, manfaat tersebut tidak berarti etomidate aman digunakan sembarangan. Cara pemberian, dosis, kondisi pasien, hingga pengawasan medis menjadi bagian penting dalam penggunaannya.

Dicampur ke Vape, Efeknya Bisa Berbahaya

Persoalan muncul ketika etomidate digunakan di luar peruntukannya, termasuk dengan cara dihirup melalui rokok elektrik.

Penggunaan tersebut dapat menimbulkan sejumlah efek samping, seperti mual dan muntah, iritasi saluran napas, gangguan koordinasi tubuh, kehilangan kesadaran hingga kejang otot.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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