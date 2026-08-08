Tolak Stigma Obat Keras, Warga Tanah Abang Serahkan Golok ke Wali Kota Jakpus Arifin

JawaPos.com - Aksi simbolis mewarnai langkah tegas pemberantasan peredaran obat keras ilegal di kawasan Tanah Abang. Dalam deklarasi bersama di Jalan KS Tubun Raya, Kelurahan Petamburan, perwakilan masyarakat menyerahkan sebilah golok dan kaus bertuliskan "Tramadol Bukan Identitas Warga Tenabang" kepada Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, Jumat (7/8).

Langkah ini menjadi simbol perlawanan warga terhadap maraknya peredaran obat keras ilegal sekaligus upaya menghapus stigma negatif yang melekat pada wilayah Tanah Abang.

Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menegaskan, penanganan penyalahgunaan obat keras seperti Tramadol membutuhkan tindakan nyata dan kekompakan seluruh elemen masyarakat.

"Ini bukan sekadar deklarasi. Hari ini kita menyatukan tekad untuk menjaga anak-anak kita dari bahaya penyalahgunaan tramadol. Kalau kita bergerak bersama, pemerintah, aparat, tokoh masyarakat, dan warga, saya yakin peredaran obat ilegal ini bisa kita tekan," tegas Arifin, Jumat (7/8).

Arifin mengatakan, konsumsi Tramadol secara bebas dapat merusak masa depan anak-anak.

"Anaknya terus-menerus ketagihan minum Tramadol, tidak mau sekolah, badannya maunya tidur dan sebagainya," kata Arifin.

Kendati mendukung penuh semangat warga dalam memberantas peredaran obat terlarang, Arifin mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar tidak main hakim sendiri.

"Kami tadi sudah menyepakati apapun bentuk tindakan yang dilakukan dalam rangka menjaga wilayah Tanah Abang bersih dari peredaran ilegal dari Tramadol, tentu harus menghormati aturan hukum yang ada. Tetap menjunjung tinggi hukum, tidak boleh ada yang main hakim sendiri, tidak boleh melakukan tindakan kekerasan," tegas Arifin.