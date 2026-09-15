Penderita Saraf Kejepit Jangan Asal Berenang, Ini Gaya yang Dianjurkan agar Tidak Semakin Parah

Ilustrasi berenang/Magnific
JawaPos.com-Aktivitas berenang menjadi salah satu kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan.
Bahkan, berenang juga dapat menjadi salah satu terapi pendukung untuk proses pemulihan nyeri otot dan tulang belakang, termasuk keluhan saraf kejepit.
Berdasarkan informasi dari laman kemkes yang dikutip pada (15/9) aktivitas berenang termasuk ke dalam aktivitas Hydrotherapy.
Hydrotherapy adalah perawatan menggunakan air untuk tujuan kesehatan, misalnya menghilangkan nyeri atau untuk menyembuhkan luka.
Lebih lanjut, Hydrotherapy biasanya digunakan pada penderita radang sendi untuk membantu melatih persendian.
Tekanan dari air yang melawan gaya gravitasi memungkinkan penderita untuk melatih ototnya dengan beban yang lebih kecil terhadap sendi.
Hal ini sangat penting mengingat latihan fisik diperlukan untuk membantu penderita memulihkan jangkauan gerak sendi, memperkuat sendi, tendon, ligamen dan otot.
Kemudian, apakah setiap gaya renang aman dilakukan atau justru berpotensi memperburuk keluhan pada sendi dan tulang?.
Pada faktanya, ada beberapa gaya renang yang justru memperparah keluhan karena gerakannya membutuhkan kekuatan dan memberikan tekanan yang besar pada tulang dan sendi.
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Jawa Pos
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