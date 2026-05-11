Teknologi Deteksi Dini Kanker Lebih Akurat, Ciputra Hospital Surabaya Perkuat Layanan dengan Digital PET/CT

JawaPos.com–Teknologi memungkinkan deteksi dini kanker yang lebih akurat, penentuan stadium penyakit yang lebih tepat, serta evaluasi respons terapi secara komprehensif dalam satu sistem layanan terpadu. Investasi teknologi dilakukan untuk menghadirkan kualitas pencitraan yang detail, waktu pemeriksaan lebih efisien, serta layanan yang lebih nyaman dan berfokus pada pasien.

Ciputra Hospital Surabaya memperkuat layanan kanker terpadu dengan meluncurkan layanan Digital PET/CT Scan Siemens Biograph Trinion. Hal itu sebagai bagian dari pengembangan Ciputra Comprehensive Cancer Center (CCC).

Hospital Director Ciputra Hospital Surabaya dr. Siska Sindhutmadja mengatakan, peluncuran teknologi Digital PET/CT generasi terbaru tersebut menjadi langkah strategis rumah sakit dalam menghadirkan layanan onkologi yang presisi, terintegrasi, dan berstandar internasional.

”Kami menghadirkan layanan Digital PET/CT Scan Siemens Biograph Trinion sebagai bagian dari penguatan layanan kanker terpadu di Ciputra Comprehensive Cancer Center,” kata Siska Sindhutmadja seperti dilansir dari Antara.

Peluncuran layanan tersebut sekaligus memperkuat posisi Ciputra Hospital Surabaya sebagai rumah sakit rujukan di Indonesia Timur yang memiliki empat Centre of Excellence, yakni Dian Woman and Children Centre, Neuroscience Centre, Cardiology Centre, dan Oncology Centre.

Keempat pusat layanan unggulan itu didukung lebih dari 150 dokter spesialis dan delapan profesor guna memastikan pelayanan medis berbasis keilmuan dan teknologi terkini. Selain layanan Digital PET/CT, rumah sakit tersebut juga memiliki sejumlah fasilitas medis berteknologi tinggi seperti MRI 3 Tesla, CT Scan Dual Source, Automated Breast Ultrasound (ABUS), Cathlab Biplane, serta layanan radioterapi yang segera beroperasi.

Rumah sakit juga telah mengantongi izin konstruksi fasilitas kedokteran nuklir dan radioterapi untuk memperkuat layanan kesehatan terpadu. Khususnya penanganan kanker di kawasan Indonesia Timur.

Melalui Ciputra Comprehensive Cancer Center, pasien mendapatkan layanan penanganan kanker secara komprehensif melalui kerja sama dengan Curie Oncology. Layanan tersebut diperkuat tim Multidisciplinary Tumor Board (MDT) yang melibatkan berbagai dokter subspesialis, mulai dari hematologi dan onkologi medik, bedah onkologi, bedah digestif, bedah toraks kardiovaskular, hingga bedah saraf.