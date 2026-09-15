Tidak Hanya Saraf Kejepit, Renang Ternyata Bisa Kurangi Sakit pada Tulang Belakang hingga 69 Persen

JawaPos.com- Syaraf kejepit merupakan gangguan kesehatan di area tulang belakang yang dapat terjadi akibat tekanan pada ruas-ruas tulang.

Kondisi ini dapat menyebabkan nyeri yang menjalar pada tangan dan kaki. Pada umumnya, saraf kejepit dapat pulih secara berangsur-angsur. Selain pengobatan, dokter juga sering menyarankan pasien untuk melakukan bed rest.

Namun, beberapa kasus menunjukkan bahwa terlalu lama berbaring di tempat tidur justru membuat otot dan sendi menjadi kaku, sehingga pemulihan tidak kunjung berhasil.

Ternyata, aktivitas berenang juga dapat menjadi salah satu pilihan terapi yang mendukung untuk membantu mengatasi masalah tulang belakang termasuk saraf kejepit.

Menurut pendapat dr. Adam Moeljono Sp.OT, Subsp.OTB(K), yang dikutip pada kanal YouTube @TirtaPengPengPeng, dokter Adam menjelaskan bahwa berenang dengan teknik yang benar dan dilakukan secara tepat, dapat membantu menurunkan sekitar 69% keluhan pada tulang belakang. Hal ini didasarkan pada penelitian dalam jurnal Water-Based Exercise in Patients With Nonspecific Chronic Low-Back Pain: A Systematic Review With Meta-Analysis.

Dokter Adam menambahkan bahwa “berenang juga dilakukan dengan posisi mempertahankan tubuh supaya tetap mengapung di permukaan air. Kondisi ini dinilai dapat menjadi bentuk terapi alami bagi penderita nyeri punggung (spine), HNP, skoliosis, sampai saraf kejepit”.

Sementara itu, aktivitas berenang yang benar dan rutin juga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh.

Mulai dari membuat tubuh lebih rileks sehingga tidur lebih nyenyak, sampai bisa menjadi program untuk menurunkan berat badan.