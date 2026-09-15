Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 16 September 2026 | 03.29 WIB

Tidak Hanya Saraf Kejepit, Renang Ternyata Bisa Kurangi Sakit pada Tulang Belakang hingga 69 Persen

Ilustrasi berenang dapat menurunkan keluhan penyakit pada tulang belakang/YouTube @TirtaPengPengPeng - Image

Ilustrasi berenang dapat menurunkan keluhan penyakit pada tulang belakang/YouTube @TirtaPengPengPeng

JawaPos.com- Syaraf kejepit merupakan gangguan kesehatan di area tulang belakang yang dapat terjadi akibat tekanan pada ruas-ruas tulang. 

Kondisi ini dapat menyebabkan nyeri yang menjalar pada tangan dan kaki. Pada umumnya, saraf kejepit dapat pulih secara berangsur-angsur. Selain pengobatan, dokter juga sering menyarankan pasien untuk melakukan bed rest. 

Namun, beberapa kasus menunjukkan bahwa terlalu lama berbaring di tempat tidur justru membuat otot dan sendi menjadi kaku, sehingga pemulihan tidak kunjung berhasil. 

Ternyata, aktivitas berenang juga dapat menjadi salah satu pilihan terapi yang mendukung untuk membantu mengatasi masalah tulang belakang termasuk saraf kejepit. 

Menurut pendapat dr. Adam Moeljono Sp.OT, Subsp.OTB(K), yang dikutip pada kanal YouTube @TirtaPengPengPeng, dokter Adam menjelaskan bahwa berenang dengan teknik yang benar dan dilakukan secara tepat, dapat membantu menurunkan sekitar 69% keluhan pada tulang belakang.  Hal ini didasarkan pada penelitian dalam jurnal Water-Based Exercise in Patients With Nonspecific Chronic Low-Back Pain: A Systematic Review With Meta-Analysis. 

Dokter Adam menambahkan bahwa “berenang juga dilakukan dengan posisi mempertahankan tubuh supaya tetap mengapung di permukaan air. Kondisi ini dinilai dapat menjadi bentuk terapi alami bagi penderita nyeri punggung (spine), HNP, skoliosis, sampai saraf kejepit”.  

Sementara itu, aktivitas berenang yang benar dan rutin juga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh.

Mulai dari membuat tubuh lebih rileks sehingga tidur lebih nyenyak, sampai bisa menjadi program untuk menurunkan berat badan. 

Berdasarkan informasi dari laman  kemkes.go.id yang dikutip pada (15/9)  berikut manfaat berenang yang jarang diketahui, terutama untuk mendukung proses penyembuhan bagi penderita saraf kejepit.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Penderita Saraf Kejepit Jangan Asal Berenang, Ini Gaya yang Dianjurkan agar Tidak Semakin Parah - Image
Kesehatan

Penderita Saraf Kejepit Jangan Asal Berenang, Ini Gaya yang Dianjurkan agar Tidak Semakin Parah

Rabu, 16 September 2026 | 03.32 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

3

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

4

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

7

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

8

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore