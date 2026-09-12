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Tazkia Royyan Hikmatiar
Sabtu, 12 September 2026 | 19.45 WIB

CGK Sudah Jangkau 89 Juta Jiwa, Kemenkes Targetkan Akhir 2026 Tembus 130 Juta Jiwa

Menteri Ksehatan Gunadi Sadikin (tengah) memantau pelaksanaan Skrining TB dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi siswa dan siswi di Pondok Pesantren Terpadu Khairul Ummah, Kapuk Muara, Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos) - Image

Menteri Ksehatan Gunadi Sadikin (tengah) memantau pelaksanaan Skrining TB dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi siswa dan siswi di Pondok Pesantren Terpadu Khairul Ummah, Kapuk Muara, Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Sebanyak 89 juta Jiwa telah memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang berlangsung sejak 10 Februari 2025. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan 130 juta jiwa memanfaatkan program ini di akhir tahun 2026.

"Hingga pertengahan 2026, lebih dari 89 juta penduduk telah memanfaatkan layanan Cek Kesehatan Gratis," ujar Juru Bicara Kemenkes Widyawati dalam keterangannya, Sabtu (12/9).

Ia menerangkan, program ini difokuskan untuk memperkuat deteksi dini penyakit sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Saat ini, Widyawati menyebut bahwa optimalisasi yang saat ini tengah digencarkan merupakan bentuk tindak lanjut konkret dari evaluasi komprehensif yang telah dilakukan secara berkala sepanjang 2025.

Evaluasi tersebut mencakup kesiapan infrastruktur, ketersediaan alat kesehatan, hingga integrasi sistem pencatatan data kesehatan berbasis digital.

"Dengan sistem layanan yang kini semakin mumpuni dan terintegrasi, Kementerian Kesehatan menetapkan target terukur pada 2026 untuk menjangkau hingga 130 juta jiwa atau mencakup sekitar 46% dari total populasi Indonesia," ucap Widyawati.

Langkah ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi.

Editor: Sabik Aji Taufan
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