Gelar Cek Kesehatan Gratis, Sudah Jangkau 800 Warga Jabodetabek

JawaPos.com – Halodoc kembali menghadirkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bertajuk ‘Sehat itu Merdeka’. Program yang digelar sejak Agustus 2026 itu telah menjangkau lebih dari 800 warga di sejumlah wilayah Jabodetabek, sekaligus melibatkan lebih dari 30 tenaga kesehatan sebagai sukarelawan.

Halodoc menyebut program tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan preventif. Kegiatan ini juga sejalan dengan program prioritas nasional Cek Kesehatan Gratis (CKG) Kementerian Kesehatan RI yang pada 2026 semakin menekankan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan kesehatan.

Berbeda dari sekadar skrining, peserta CKG Halodoc juga mendapat kesempatan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan serta memperoleh edukasi mengenai langkah yang perlu dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.

Sejumlah lokasi telah menjadi tempat pelaksanaan program, di antaranya Kebon Jeruk, Pancoran, dan Cilincing. Kegiatan CKG tersebut akan terus dilanjutkan di sejumlah wilayah Jabodetabek hingga akhir 2026.

Pemeriksaan yang diberikan mencakup tinggi badan, berat badan, lingkar pinggang, gula darah sewaktu, kolesterol, dan asam urat. Peserta juga dapat menjalani pemeriksaan mata, mulut, telinga, dan kulit untuk mendapatkan gambaran kondisi kesehatan yang lebih menyeluruh.

Selain pemeriksaan, masyarakat juga mendapatkan vitamin dan obat-obatan sesuai kebutuhan berdasarkan hasil Cek Kesehatan Gratis bersama Halodoc.

VP Government Relations and Corporate Affairs Halodoc Adeline Fiane Hindarto mengatakan, perluasan akses layanan kesehatan merupakan bagian dari visi perusahaan.

“Sejalan dengan visi kami, simplifying healthcare access bagi masyarakat, berarti menghadirkan akses kesehatan yang lebih dekat, terjangkau, bagi semua lapisan masyarakat Indonesia, agar setiap orang dapat menjaga kesehatannya dan tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dengan optimal," papar Fiane.

"Melihat antusiasme masyarakat dan respon positif terhadap rangkaian Cek Kesehatan Gratis yang kami lakukan tahun lalu, tahun ini Halodoc kembali menghadirkan program serupa dengan jangkauan yang lebih luas. Melalui Halodoc for Doctors, kami juga membuka program sukarelawan bagi para tenaga kesehatan untuk memfasilitasi pemenuhan SKP pengabdian masyarakat dari Kementerian Kesehatan RI. Dengan begitu kita bersama-sama bergotong royong memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar,” sambungnya.