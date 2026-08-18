Seleksi Petugas Haji 2027 Bidang Kesehatan Dibuka 20 Agustus, Cek Syarat dan Formasinya

JawaPos.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI akan membuka seleksi petugas haji 2027 bidang kesehatan. Seleksi akan dimulai pada 20 Agustus 2026.

Seleksi petugas haji 2027 kali ini berlaku bagi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kesehatan Kloter dan PPIH Kesehatan Arab Saudi untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M.

Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Puji Raharjo mengatakan, seleksi dilakukan untuk mendapatkan petugas kesehatan yang profesional, berintegritas, kompeten, serta punya komitmen kuat dalam melayani jamaah haji.

“Petugas haji dituntut memiliki kompetensi sesuai bidang tugas dan komitmen penuh dalam melayani jamaah. Melalui seleksi ini, kami ingin mendapatkan petugas yang siap secara kompetensi, kesehatan, integritas, dan kemampuan bekerja di lapangan,” ujarnya.

Secara umum, syarat calon petugas haji adalah harus sehat jasmani dan rohani, punya integritas dan rekam jejak yang baik, serta mampu mengoperasikan aplikasi komputer maupun gawai berbasis Android dan/atau iOS.

Selain itu, petugas haji juga diutamakan memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab dan/atau bahasa Inggris.

Plt Kepala Pusat Kesehatan Haji, dr Dani Pramudya menjelaskan, khusus untuk bidang kesehatan, peserta berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 57 tahun bagi yang bertugas sebagai tenaga kesehatan kloter.

Bagi tenaga kesehatan yang bertugas di Sektor dan Klinik Kesehatan Haji Indonesia, berusia paling rendah 27 tahun dan paling tinggi 55 tahun.

Selain itu, calon petugas kesehatan haji harus memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun sesuai peminatan tugas.