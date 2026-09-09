Ramalan Zodiak Scorpio 9 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Scorpio mungkin berada dalam keadaan pikiran yang tenang dan rileks. Scorpio tidak terganggu oleh kesibukan yang biasanya dialami di hari-hari lain.
Tenangkan pikiran dan cobalah untuk mengesampingkan kekhawatiran. Gunakan hari ini untuk belajar dari kesalahan dan melihat kehidupan dari sudut pandang masa lalu, agar Scorpio merasa jauh lebih baik.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Rabu, 9 September 2026.
Scorpio (23 Oktober – 21 November)
Zodiak Scorpio dan pasangan perlu menikmati hari ini dengan menonton film atau berjalan-jalan di taman. Terkait karir, inspirasi yang tak terduga akan cepat menghilang jika Scorpio bertindak tanpa persiapan yang tepat.
Sementara itu, nikmatilah kesehatan yang baik dengan mengatasi situasi yang menyusahkan dengan mudah. Pada ranah keuangan, properti adalah pilihan terbaik yang memberikan keuntungan pasti untuk untuk investasi di masa depan.
Cinta Scorpio
Pasangan Scorpio merasakan kedamaian dan kestabilan, serta puas dengan keadaan hubungan saat ini. Nikmati hari-hari bahagia ini, karena kalian pantas mendapatkannya. Pergilah menonton film atau berjalan-jalan di taman berdua.
Karir Scorpio
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!
Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara