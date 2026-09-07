Kemenkes Pastikan Stok Masker Cukup, Sebut Kelangkaan Hanya di Tingkat Penjual Eceran

Momen anggota Dirlantas Polda Metro saat membagikan masker ke pengemudi Ojek Online. (Polda Metro Jaya)
JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan stok masker untuk menghadapi paparan abu vulkanik pascaerupsi Gunung Anak Krakatau masih mencukupi. Kelangkaan masker yang terjadi saat ini disebut hanya ditemukan di tingkat penjual eceran.
"Kelangkaan stok masker hanya terjadi di sejumlah tempat di tingkat penjual eceran, sementara stok di tingkat produsen dan distributor masih mencukupi," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman saat dihubungi JawaPos.com, Senin (7/9).
Ia mengatakan, isu kelangkaan masker pasca-meletusnya Gunung Anak Krakatau memang diikuti kenaikan harga di sejumlah toko, baik secara offline maupun online. Namun, kondisi tersebut tidak mencerminkan kelangkaan stok secara keseluruhan.
Baca Juga:6 Tanda Kamu Tanpa Sadar Berperan sebagai “Orang Tua” Saat Menjalani Hubungan Menurut Psikologi
Aji mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian masker secara berlebihan. Masker sebaiknya dibeli sesuai kebutuhan agar pasokan tetap dapat diakses masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah terdampak abu vulkanik.
“Masyarakat diimbau membeli masker sesuai kebutuhan dan tidak melakukan ‘panic buying’ atau penimbunan,” tegasnya.
Tak Harus Masker KN95
Dalam kondisi paparan abu vulkanik, masyarakat dianjurkan menggunakan masker dengan kemampuan filtrasi yang baik, seperti N95, KN95, KF94 atau jenis yang setara.
Namun, apabila masker tersebut belum tersedia, Ajj menyebut bahwa masyarakat tetap dapat menggunakan masker medis yang tersedia dengan cara pemakaian yang benar.
Baca Juga:PT Toba Pulp Lestari Jadi Tersangka Korupsi Transfer Pricing, Kerugian Negara Rp 2 Triliun
Ia memastikan bahwa Kemenkes bersama pemerintah daerah dan instansi terkait terus memantau ketersediaan, distribusi, serta harga masker di pasaran. Pemantauan dilakukan untuk memastikan pasokan tetap tersedia bagi masyarakat di wilayah yang terdampak abu vulkanik, khususnya akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Selain memantau pasokan di pasaran, Kemenkes juga memperkuat dukungan logistik kesehatan sesuai kebutuhan di wilayah terdampak.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Prediksi Skor Villarreal vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis