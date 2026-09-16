Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Kamis, 17 September 2026 | 04.43 WIB

Abu Vulkanik Ancam Pengendara, Ribuan Masker Dibagikan untuk Mitra Ojol di Jalan

Satpol PP Jakpus bagikan 4.000 masker di 44 kelurahan untuk antisipasi dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. (Istimewa) - Image

Satpol PP Jakpus bagikan 4.000 masker di 44 kelurahan untuk antisipasi dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. (Istimewa)

JawaPos.com - Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebarkan abu vulkanik hingga wilayah Jabodetabek memicu langkah perlindungan bagi pengendara yang tetap bekerja di jalan. 

Ribuan masker dibagikan kepada mitra pengemudi, disertai edukasi keselamatan untuk mengurangi risiko paparan abu dan menjaga layanan mobilitas tetap berjalan.

Langkah tersebut difokuskan pada mitra pengemudi roda dua, roda empat, hingga mitra merchant yang setiap hari beraktivitas di luar ruangan.

Distribusi masker dilakukan di sejumlah titik dengan mobilitas tinggi, seperti Stasiun Tanah Abang, MRT Fatmawati, MRT Lebak Bulus, dan Stasiun Tangerang.

Menurut Country Marketing & Communications Head Grab Indonesia Melinda Savitri, kondisi kualitas udara yang berubah cepat membuat perlindungan bagi mitra menjadi prioritas.

“Dalam situasi yang dapat berubah dengan cepat, banyak masyarakat tetap perlu menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk Mitra Pengemudi yang melayani kebutuhan mobilitas dan pengantaran,” ujar Melinda.

Dia menambahkan dukungan tidak hanya berupa pembagian masker, tetapi juga edukasi keselamatan melalui aplikasi serta kemudahan masyarakat memperoleh masker dan vitamin lewat layanan pengiriman instan.

Selain membagikan alat pelindung diri, pengemudi juga diimbau menerapkan sejumlah langkah keselamatan, antara lain menggunakan masker KN95 dan kacamata pelindung, memakai pakaian tertutup.

Segera membersihkan diri setelah bekerja serta mengurangi kecepatan dan menjaga jarak aman karena abu dapat membuat jalan licin.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Abu Vulkanik Bisa Sebabkan Peradangan Jika Masuk ke Saluran Napas Kecil - Image
Kesehatan

Abu Vulkanik Bisa Sebabkan Peradangan Jika Masuk ke Saluran Napas Kecil

Sabtu, 12 September 2026 | 04.18 WIB

Perbedaan Masker N95, Medis, dan Kain: Mana yang Paling Efektif Cegah Abu Vulkanik? - Image
Kesehatan

Perbedaan Masker N95, Medis, dan Kain: Mana yang Paling Efektif Cegah Abu Vulkanik?

Jumat, 11 September 2026 | 06.43 WIB

PJJ Dampak Abu Vulkanik Berakhir, Sekolah di Jakarta Kembali Normal Besok - Image
Jabodetabek

PJJ Dampak Abu Vulkanik Berakhir, Sekolah di Jakarta Kembali Normal Besok

Rabu, 9 September 2026 | 04.36 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

3

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

4

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

5

Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab

6

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

7

Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM

9

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

10

Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore