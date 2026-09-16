Abu Vulkanik Ancam Pengendara, Ribuan Masker Dibagikan untuk Mitra Ojol di Jalan

Satpol PP Jakpus bagikan 4.000 masker di 44 kelurahan untuk antisipasi dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. (Istimewa)
JawaPos.com - Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebarkan abu vulkanik hingga wilayah Jabodetabek memicu langkah perlindungan bagi pengendara yang tetap bekerja di jalan.
Ribuan masker dibagikan kepada mitra pengemudi, disertai edukasi keselamatan untuk mengurangi risiko paparan abu dan menjaga layanan mobilitas tetap berjalan.
Langkah tersebut difokuskan pada mitra pengemudi roda dua, roda empat, hingga mitra merchant yang setiap hari beraktivitas di luar ruangan.
Distribusi masker dilakukan di sejumlah titik dengan mobilitas tinggi, seperti Stasiun Tanah Abang, MRT Fatmawati, MRT Lebak Bulus, dan Stasiun Tangerang.
Menurut Country Marketing & Communications Head Grab Indonesia Melinda Savitri, kondisi kualitas udara yang berubah cepat membuat perlindungan bagi mitra menjadi prioritas.
“Dalam situasi yang dapat berubah dengan cepat, banyak masyarakat tetap perlu menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk Mitra Pengemudi yang melayani kebutuhan mobilitas dan pengantaran,” ujar Melinda.
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Dia menambahkan dukungan tidak hanya berupa pembagian masker, tetapi juga edukasi keselamatan melalui aplikasi serta kemudahan masyarakat memperoleh masker dan vitamin lewat layanan pengiriman instan.
Selain membagikan alat pelindung diri, pengemudi juga diimbau menerapkan sejumlah langkah keselamatan, antara lain menggunakan masker KN95 dan kacamata pelindung, memakai pakaian tertutup.
Segera membersihkan diri setelah bekerja serta mengurangi kecepatan dan menjaga jarak aman karena abu dapat membuat jalan licin.
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Jawa Pos
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