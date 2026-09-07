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Ardini Pramitha
Selasa, 8 September 2026 | 00.55 WIB

Tren Stroke Bergeser ke Usia Produktif: Dipengaruhi Gaya Hidup

Dokter Spesialis Saraf bagian intervensi katerisasi stroke RS Kemenkes Surabaya (RSUP), dr Locoparta Agung. (Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

Dokter Spesialis Saraf bagian intervensi katerisasi stroke RS Kemenkes Surabaya (RSUP), dr Locoparta Agung. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - Stroke yang selama ini identik dengan penyakit usia lanjut mulai menunjukkan pergeseran. 

Pasien stroke kini mulai banyak ditemukan pada kelompok usia produktif, termasuk mereka yang berusia 30 tahunan.

Hal itu diungkapkan oleh Dokter Spesialis Saraf bagian intervensi katerisasi stroke RS Kemenkes Surabaya (RSUP), dr Locoparta Agung ditemui, Senin (7/9). 

“Pergeseran tren pasti jelas, karena di sini pasien-pasien usia 30 tahun sudah terkena stroke, mau stroke sumbatan, stroke perdarahan. Trennya jelas,” kata Locoparta.

Dokter Locoparta mengungkapkan gaya hidup menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya risiko stroke pada usia produktif

Kesibukan pekerjaan, kurang tidur, kebiasaan merokok, hingga pola makan yang tidak sehat membuat banyak orang mengabaikan pemeriksaan kesehatan rutin.

Usia produktif itu pasti dia di bawah pekerjaan, kurang tidur, pekerjaan banyak sehingga dia tidak meluangkan waktu untuk skrining gula darah, tekanan darah, kolesterol,” ujarnya.

Dia juga memprediksi kasus stroke pada usia produktif masih berpotensi meningkat apabila perubahan gaya hidup tidak segera dilakukan. 

Kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji, merokok, kurang aktivitas fisik, serta tidak mengontrol tekanan darah, gula darah dan kolesterol menjadi sejumlah faktor yang perlu diwaspadai.

“Prediksinya akan terus naik. Sekarang anak zaman sekarang, remaja, pemuda, kalau makan fast food misalnya, tidak bisa pulang dari kantor kemudian pesan makanan. Makanan fast food itu juga akan menyebabkan gula darah dan kolesterol yang tinggi,” tuturnya.

Editor: Bintang Pradewo
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