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Rian Alfianto
Jumat, 28 Agustus 2026 | 18.40 WIB

Konsumen Makin Peduli Lingkungan, Tapi Pilihan Produk Berkelanjutan Masih Terbatas

Ilustrasi produk ramah lingkungan dan berkelanjutan semakin dicari konsumen. (Kantar) - Image

Ilustrasi produk ramah lingkungan dan berkelanjutan semakin dicari konsumen. (Kantar)

JawaPos.com - Kesadaran masyarakat konsumen Indonesia untuk menjalani gaya hidup yang lebih ramah lingkungan terus berkembang, tapi pilihan produk berkelanjutan masih terbatas

Riset KIC menunjukkan, 37 persen konsumen Indonesia belum pernah membeli produk berkelanjutan, salah satunya karena produk tersebut masih sulit ditemukan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan konsumsi berkelanjutan di Indonesia bukan hanya tentang membangun kesadaran.

Ketika masyarakat mulai ingin mengubah kebiasaan, mereka juga membutuhkan akses yang lebih mudah terhadap produk yang sesuai dengan pilihan tersebut.

Isu lingkungan sendiri semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Persoalan sampah, penggunaan plastik, perubahan iklim hingga pemanfaatan sumber daya mendorong sebagian masyarakat untuk mempertimbangkan kembali barang yang mereka konsumsi.

Namun, niat untuk memilih produk yang lebih bertanggung jawab dapat terhambat ketika pilihan tersebut tidak mudah ditemukan.

Di sinilah muncul kesenjangan antara kepedulian konsumen dan ketersediaan produk.

Masyarakat bisa saja memiliki keinginan untuk berbelanja secara lebih berkelanjutan, tetapi tanpa visibilitas dan akses yang memadai, perubahan perilaku akan berjalan lebih lambat.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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