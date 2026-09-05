ICM Ungkap Tren Baru Properti, Mulai Kondisi Bangunan, Fasilitas, hingga Keberlanjutan

JawaPos.com - Perubahan gaya hidup ikut memengaruhi kebutuhan masyarakat terhadap hunian. Kenyamanan kini tidak hanya berkaitan dengan kondisi bangunan dan fasilitas, tetapi juga lingkungan sosial serta perhatian terhadap keberlanjutan.

Chief Executive Officer Inner City Management (ICM) Krisdiarto Adi Pranoto mengatakan, perkembangan kebutuhan penghuni turut memperluas peran perusahaan pengelola properti.

Pengelolaan tidak lagi hanya berfokus pada aspek operasional dan pemeliharaan aset, tetapi juga bagaimana menciptakan lingkungan yang nyaman, membangun komunitas, serta memberikan nilai tambah bagi penghuni dan pemilik properti.

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”Pendekatan yang kami kembangkan relevan dengan perubahan ekspektasi penghuni dan pengguna properti yang semakin memperhatikan kualitas pengalaman, lingkungan, dan komunitas,” ujar Krisdiarto.

Kebutuhan tersebut terlihat dari semakin beragamnya aktivitas yang berkembang di lingkungan hunian.

Bersama Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPRS), ICM membangun berbagai komunitas untuk menciptakan kedekatan antar penghuni.

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Komunitas tersebut mencakup berbagai aktivitas, mulai olahraga seperti tenis meja, basket, dan catur hingga kesenian dan budaya.

Kegiatan bersama menjadi salah satu ruang bagi penghuni untuk berinteraksi di lingkungan tempat tinggal.