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Rabbany Wanadriani
Selasa, 1 September 2026 | 19.35 WIB

5 Trik Perawatan Kulit dengan Kentang, dari Atasi Pigmentasi hingga Wajah Lebih Kencang

ilustrasi kentang untuk perawatan kulit. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi kentang untuk perawatan kulit. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Perawatan kulit tidak selalu harus menggunakan produk dengan harga mahal. Sejumlah bahan yang mudah ditemukan di rumah juga kerap dimanfaatkan sebagai bagian dari perawatan kecantikan alami.

Salah satunya adalah kentang. Selain dikenal sebagai bahan makanan yang serbaguna, kentang juga mengandung sejumlah nutrisi seperti vitamin, mineral, dan senyawa antioksidan yang dipercaya memiliki manfaat bagi kulit.

Bahan sederhana ini kerap digunakan dalam perawatan rumahan untuk membantu membuat kulit terlihat lebih cerah, mengurangi tampilan bintik hitam, serta memberikan sensasi menenangkan pada kulit.

Dilansir English Jagran, berikut beberapa cara menggunakan kentang sebagai bagian dari perawatan kulit wajah.

1. Membantu Mengatasi Pigmentasi

Kentang dapat digunakan dalam bentuk sari untuk perawatan pada area kulit yang memiliki bintik hitam atau tampak mengalami hiperpigmentasi.

Caranya cukup mudah. Parut kentang mentah atau haluskan menggunakan blender, kemudian peras dan saring hingga diperoleh sarinya.

Gunakan kapas atau ujung jari yang bersih untuk mengoleskan sari kentang pada bagian kulit yang ingin dirawat. Biarkan selama sekitar 10 menit, kemudian bilas menggunakan air.

2. Kompres untuk Area Bawah Mata

Area sekitar mata yang tampak sembap dapat diberikan perawatan sederhana menggunakan kentang yang telah didinginkan.

Potong kentang menjadi beberapa irisan tipis, kemudian letakkan pada kelopak mata dalam kondisi tertutup selama sekitar 10-15 menit.

Suhu dingin dari kentang dapat memberikan sensasi menyegarkan dan membantu membuat area sekitar mata terasa lebih rileks.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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