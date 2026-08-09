Bukan Sekadar Kenalkan Pemain Baru, Persib Bandung Ajak Bobotoh Bantu Penyintas Kanker

Persib Bandung ajak Bobotoh berdonasi untuk penyintas kanker. (Istimewa)
JawaPos.com - Persib Bandung kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat melalui aksi sosial dalam rangkaian kampanye Positive Movement.
Kali ini, klub asal Kota Bandung tersebut mengajak Bobotoh dan masyarakat untuk memberikan dukungan kepada para penyintas kanker melalui kegiatan donasi.
Aksi tersebut digelar di Grha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Sabtu (8/8). Kegiatan sosial itu menjadi bagian dari agenda pengenalan pemain baru Persib Bandung menjelang kompetisi musim 2026/2027.
Dalam kegiatan tersebut, Persib Bandung memperkenalkan bek asal Kroasia Danijel Loncar. Namun, agenda itu tidak hanya berfokus pada kedatangan pemain anyar.
Persib Bandung juga mengajak Bobotoh ikut ambil bagian dalam penggalangan donasi yang ditujukan kepada penyintas kanker.
Donasi tersebut disalurkan untuk mendukung para penyintas kanker yang berada dalam binaan Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI).
Penggalangan dana dilakukan secara daring dan menjadi bagian dari upaya Persib Bandung menghadirkan manfaat yang lebih luas melalui sepak bola.
Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Kuswara S. Taryono menyampaikan apresiasi kepada Bobotoh dan seluruh pihak yang ikut berpartisipasi dalam aksi tersebut.
Menurut dia, kepedulian yang diberikan melalui donasi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya para penyintas kanker.
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