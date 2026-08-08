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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 22.03 WIB

Tak Melulu Kopi, 5 Minuman Ini Bisa Bantu Lawan Kantuk dan Tambah Energi

ilustrasi teh hijau. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi teh hijau. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kopi menjadi pilihan banyak orang ketika membutuhkan dorongan energi di pagi hari atau ingin mengusir rasa kantuk yang datang pada siang hingga sore hari.

Kandungan kafein di dalam kopi bekerja sebagai stimulan yang dapat membantu meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi rasa lelah. Meski demikian, konsumsi kopi berlebihan pada sebagian orang justru dapat memicu rasa gelisah, jantung berdebar, gangguan tidur, hingga memperburuk keluhan asam lambung.

Bagi Anda yang ingin mengurangi konsumsi kopi tetapi tetap membutuhkan minuman untuk menunjang aktivitas, ada sejumlah pilihan lain yang bisa dipertimbangkan.

Beberapa minuman mengandung kafein dalam kadar lebih rendah, sementara lainnya dapat menjadi pilihan tanpa kafein untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima alternatif kopi yang dapat menjadi pilihan untuk menemani aktivitas sehari-hari.

1. Teh Hitam

Teh hitam dapat menjadi pilihan bagi orang yang ingin mendapatkan asupan kafein tetapi tidak ingin mengonsumsi kopi.

Kandungan kafeinnya umumnya lebih rendah dibandingkan kopi sehingga efek stimulasinya cenderung lebih ringan. Selain kafein, teh hitam juga mengandung polifenol yang memiliki sifat antioksidan.

Senyawa tersebut dapat mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Teh hitam juga kerap dikaitkan dengan manfaat bagi kesehatan jantung dan saluran pencernaan apabila dikonsumsi sebagai bagian dari pola hidup sehat.

2. Teh Hijau

Pilihan lainnya adalah teh hijau yang dikenal kaya akan senyawa antioksidan, terutama katekin.

Teh hijau juga mengandung kafein dan L-theanine. Kombinasi keduanya dapat membantu meningkatkan kewaspadaan sekaligus memberikan sensasi lebih tenang dibandingkan efek stimulan yang dirasakan sebagian orang setelah minum kopi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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