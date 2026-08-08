Jangan Dicampur! 5 Makanan dan Minuman Ini Berisiko Jika Dikonsumsi Bersama Obat

JawaPos.com - Mengonsumsi obat tidak hanya membutuhkan perhatian terhadap dosis dan jadwal minum. Makanan serta minuman yang dikonsumsi sehari-hari juga perlu diperhatikan karena beberapa di antaranya dapat memengaruhi cara kerja obat di dalam tubuh.

Interaksi antara makanan dan obat dapat membuat kadar obat dalam darah meningkat atau menurun. Dalam kondisi tertentu, hal tersebut bisa menyebabkan obat bekerja terlalu kuat, kurang efektif, atau meningkatkan kemungkinan munculnya efek samping.

Namun, bukan berarti semua makanan dalam daftar berikut harus dihindari oleh setiap orang yang sedang menjalani pengobatan. Risiko interaksi sangat bergantung pada jenis obat, jumlah konsumsi, serta kondisi masing-masing orang.

Karena itu, penting membaca petunjuk penggunaan obat dan menanyakan kepada dokter atau apoteker apabila Anda tidak yakin dengan makanan atau minuman yang aman dikonsumsi selama pengobatan.

Dilansir englinsh jagran, berikut lima makanan dan minuman yang perlu mendapat perhatian.

1. Grapefruit dan Jus Buah Tertentu Grapefruit atau jeruk bali merah menjadi salah satu buah yang cukup dikenal memiliki interaksi dengan obat tertentu.

Senyawa yang terdapat dalam grapefruit dapat memengaruhi enzim dan protein pengangkut obat di saluran pencernaan. Akibatnya, jumlah obat yang masuk ke dalam aliran darah dapat berubah.

FDA menyebut grapefruit dapat berinteraksi dengan sejumlah obat, termasuk beberapa jenis statin, obat tekanan darah, obat untuk gangguan irama jantung, serta beberapa obat lainnya. Efek interaksinya juga tidak sama pada setiap obat.

Misalnya, grapefruit perlu dihindari pada penggunaan obat tertentu seperti simvastatin dan beberapa calcium channel blocker. Pada jenis obat lain, jumlah grapefruit yang masih diperbolehkan bisa berbeda.