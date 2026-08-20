Berkeinginan Memulai Berolahraga Secara Konsisten? Cobalah 7 Tips yang Terbukti Menurut Psikologi

JawaPos.com - Memulai olahraga mungkin terdengar sederhana. Anda hanya perlu memilih jenis olahraga, menentukan waktu, lalu melakukannya secara rutin. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu.

Banyak orang bersemangat pada minggu pertama. Mereka membeli pakaian olahraga, membuat jadwal latihan, bahkan menetapkan target yang cukup tinggi.

Sayangnya, setelah beberapa minggu, motivasi mulai menurun. Kesibukan meningkat, rasa malas muncul, tubuh terasa lelah, dan olahraga akhirnya kembali ditinggalkan.

Jika Anda pernah mengalami hal tersebut, Anda tidak sendirian.

Masalahnya sering kali bukan karena seseorang tidak memiliki kemauan. Justru, salah satu tantangan terbesar dalam membangun kebiasaan olahraga adalah terlalu bergantung pada motivasi. Motivasi dapat naik dan turun. Sementara itu, kebiasaan yang bertahan lama membutuhkan sistem yang tetap berjalan bahkan ketika motivasi sedang rendah.

Dalam psikologi perilaku, kebiasaan terbentuk melalui pengulangan perilaku dalam konteks yang konsisten. Karena itu, daripada terus memaksa diri untuk “lebih disiplin”, pendekatan yang lebih efektif adalah membuat olahraga menjadi semakin mudah untuk dilakukan.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (20/8), terdapat tujuh tips yang dapat membantu Anda mulai berolahraga secara konsisten.

1. Jangan Memulai dengan Target yang Terlalu Besar

Kesalahan yang sering dilakukan pemula adalah menetapkan target yang terlalu ambisius.