Pengamat Otomotif: Produksi Kendaraan Nasional Butuh Dukungan Kebijakan Konsisten

JawaPos.com - Pengamat otomotif Bebin Djuana mengemukakan bahwa upaya untuk memproduksi kendaraan nasional membutuhkan dukungan kebijakan jangka panjang yang konsisten.

"Yang perlu dipersiapkan adalah konsistensi kebijakan dan keselarasan visi misi di seluruh jajaran pemerintah," katanya saat dihubungi ANTARA dari Jakarta pada Sabtu.

Ia mengatakan bahwa konsistensi kebijakan dalam jangka panjang akan menghadirkan kepastian berusaha bagi pelaku industri otomotif.

"Karena merek yang diajak kerja sama perlu kepastian peraturan tidak berubah dalam 10 hingga 20 tahun ke depan," katanya.

Bebin juga mengemukakan perlunya penerapan kebijakan insentif atau subsidi guna mendukung produksi kendaraan nasional.

"Agar investasi yang dikucurkan bisa ditanggung atau dijamin, mengingat dalam waktu 2-3 tahun akan ada minor change atau model baru, artinya butuh tambahan investasi tambahan," katanya.

Menurut dia, pemerintah Indonesia bisa belajar dari pengalaman negara tetangga Malaysia dalam memproduksi kendaraan nasional. Malaysia sudah punya merek mobil nasional Proton dan Perodua.

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