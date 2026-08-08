Tak Sekadar Hoki, 4 Shio Ini Disebut Mampu Bangun Kekayaan Secara Konsisten

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam mengelola penghasilan dan mengejar kondisi finansial yang lebih baik.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter berdasarkan shio dipercaya turut menggambarkan cara seseorang menghadapi uang, pekerjaan, maupun peluang ekonomi.

Ada beberapa shio yang dianggap memiliki kecenderungan kuat untuk membangun kekayaan secara bertahap. Mereka bukan hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi juga dikenal memiliki kebiasaan mengatur keuangan, bekerja keras, serta mampu melihat peluang.

Kekayaan dalam pandangan ini tidak diperoleh secara instan. Konsistensi, perencanaan, dan kemampuan menjaga hasil kerja justru menjadi faktor penting untuk mencapai kemapanan.

Dilansir dari Horoscope, berikut empat shio yang disebut mempunyai kemampuan membangun kekayaan dalam jangka panjang.

1. Shio Kerbau Shio Kerbau cenderung mengutamakan kestabilan dan rasa aman dalam kehidupan finansial.

Mereka tidak terbiasa mengejar kekayaan secara terburu-buru. Bagi Kerbau, hasil yang diperoleh secara perlahan tetapi konsisten justru lebih berharga daripada keuntungan besar yang datang sesaat.

Karakter pekerja keras juga membuat mereka mampu mempertahankan penghasilan sekaligus menyisihkan sebagian uang untuk tabungan.

Dalam urusan investasi, mereka cenderung mempertimbangkan risiko sebelum mengambil keputusan. Properti, usaha, maupun instrumen investasi lainnya dapat menjadi pilihan untuk mengembangkan aset secara bertahap.