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Kamis, 9 Juli 2026 | 17.04 WIB

Tidak Asal-asalan! Begini Cara Minum Teh Hijau Agar Nutrisinya Terserap Sempurna untuk Kesehatan Tubuh

Ilustrasi-Teh hijau yang kaya manfaat (ededchechine-freepik) - Image

Ilustrasi-Teh hijau yang kaya manfaat (ededchechine-freepik)

JawaPos.com - Belakangan ini minuman green tea atau teh hijau ramai dikonsumsi masyarakat, bahkan ada yang mencampurnya sebagai bagian dari resep masakan.

Namun tahukah kamu, teh hijau atau green tea ini memiliki cara tersendiri untuk diseduh agar memberikan manfaat maksimal untuk kesehatan tubuh. 

Ya, tidak asal-asalan, mengonsumsi teh hijau harus menggunakan cara khusus agar nutrisinya terserap dengan sempurna.

Menurut informasi dari laman Eating Well, minuman teh hijau memiliki khasiat untuk meningkatkan kesehatan yang kuat menangkal radikal bebas dan melawan peradangan karena mengandung senyawa tanaman yang disebut katekin (sejenis flavonoid), khususnya epigallocatechin gallate (EGCG).

Teh hijau sejatinya merupakan minuman ideal yang bebas kalori dan gula dan bisa dikonsumsi pagi, siang atau malam hari.

“Hal yang lebih penting adalah minum teh hijau saat Anda merasa nyaman, baik itu pagi, siang, atau malam," kata ahli diet terdaftar dan Direktur Global Urusan Regulasi dan Ilmu Kesehatan di Lipton Teas and Infusions Joy Dubost, Ph.D., RD.

Minum teh hijau seduh saat pagi hari akan mendapatkan katekin yang bermanfaat, dan meminumnya saat perut kosong dapat membantu karena tidak ada nutrisi yang dapat bersaing dengan penyerapan antioksidan.

Makanan protein, serat, dan mineral tertentu dapat mengganggu bioavailabilitas flavonoid. Flavonoid dapat terperangkap dalam komponen (seperti serat, misalnya) dalam makanan, yang pada dasarnya menyembunyikannya dari tubuh selama proses pencernaan.

Ahli gizi terdaftar di Trainer Academy Chrissy Arsenault MBA RDN mengatakan sebaiknya minum teh hijau setidaknya dua jam sebelum atau sesudah makan untuk memaksimalkan penyerapan antioksidan.

Editor: Novia Tri Astuti
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