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Antara
Kamis, 9 Juli 2026 | 00.06 WIB

Ahli Gizi Sarankan Pantau Hidrasi lewat Warna Urine saat Cuaca Panas

Ilustrasi seorang perempuan meminum air mineral di tengah cuaca yang panas. (Freepik) - Image

Ilustrasi seorang perempuan meminum air mineral di tengah cuaca yang panas. (Freepik)

JawaPos.com - Ahli gizi Dr. dr. Tan Shot Yen, M.Hum mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan kondisi hidrasi tubuh saat cuaca panas, salah satunya dengan memantau warna urine, alih-alih hanya berpatokan pada anjuran minum sekitar dua liter air per hari.

Belakangan ini, cuaca panas masih dirasakan di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi tersebut dapat membuat tubuh kehilangan lebih banyak cairan melalui keringat, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.

Menurut Tan, indikator sederhana untuk mengetahui apakah kebutuhan cairan tubuh telah tercukupi adalah warna urine.

"Ini parameternya butuh lebih atau tidak. Kalau masih jernih kuning muda ya aman," kata ahli gizi lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) itu pada Rabu (8/7).

Ia menjelaskan, selama warna urine masih tampak jernih atau kuning muda, kondisi hidrasi tubuh umumnya masih terjaga. Karena itu, kebutuhan cairan tidak dapat disamaratakan untuk setiap orang, melainkan disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing.

Tan juga menanggapi anggapan bahwa air kelapa lebih baik daripada air mineral untuk menjaga hidrasi saat cuaca panas. "Boleh aja, tapi enggak wajib," ujarnya.

Menurut dia, air kelapa dapat dikonsumsi apabila tersedia, namun bukan merupakan keharusan. Ia juga mengingatkan agar air kelapa dikonsumsi tanpa tambahan gula.

"Bukan keharusan. Kalau ada dan tersedia silakan saja, tanpa imbuhan gula," katanya. 

Editor: Dinarsa Kurniawan
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