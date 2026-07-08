Jangan Tertipu Klaim di Depan Kemasan, Dokter Ungkap Kesalahan Orang Tua saat Memilih Susu untuk Anak

JawaPos.com - Orang tua sering memilih susu anak berdasar klaim yang paling mencolok di bagian depan kemasan. Padahal cara tersebut bisa membuat mereka melewatkan informasi yang jauh lebih penting.

Dokter spesialis anak mengingatkan bahwa memahami daftar komposisi dan nilai gizi merupakan langkah awal untuk memastikan produk yang dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak.

Di tengah banyaknya pilihan susu dan produk nutrisi anak di pasaran, kebiasaan membaca komposisi dinilai masih sering diabaikan. Padahal, keputusan membeli berdasar slogan seperti tinggi kalsium, mengandung DHA, atau klaim tambahan lain, belum tentu memberikan gambaran utuh mengenai isi produk.

Dokter Spesialis Anak Konsultan Tumbuh Kembang Pediatri Sosial Rini Sekartini mengatakan, orang tua sebaiknya tidak hanya terpaku pada informasi yang ditampilkan di bagian depan kemasan.

"Klaim dan kandungan tambahan yang ditampilkan pada kemasan sering hanya menggambarkan sebagian kecil dari keseluruhan produk. Karena itu, orang tua sebaiknya tidak hanya berfokus pada informasi yang ada di bagian depan kemasan, tetapi juga membaca dengan cermat dan memahami komposisi utama produk tersebut," ujar Rini Sekartini di Jakarta.

Mengapa membaca komposisi susu anak penting? Menurut Rini, kualitas nutrisi tidak hanya ditentukan banyaknya asupan, tetapi juga keseimbangan zat gizi yang diterima anak. Terutama selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Masa ini menjadi periode penting bagi pertumbuhan fisik, perkembangan otak, hingga pembentukan sistem kekebalan tubuh.

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Anak membutuhkan energi, protein, lemak esensial, zat besi, zinc, vitamin, dan mineral dalam jumlah yang seimbang. Selain nutrisi, stimulasi yang tepat juga berperan besar dalam mendukung tumbuh kembang secara optimal.

Karena itu, memahami komposisi produk menjadi salah satu cara sederhana agar orang tua mengetahui bahan utama, bahan tambahan, serta apakah produk tersebut sesuai dengan kebutuhan anak. Agar tidak keliru memilih, Rini menyarankan orang tua memperhatikan beberapa hal. Yang paling penting adalah bahan.